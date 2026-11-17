Известни са финалистите в деветнадесетото издание на Effie® Awards България - конкурса, който отличава идеите с доказана маркетингова ефективност. Общо 22 активности и кампании достигнаха до финалния етап тази година и ще се състезават в 10 категории.
Тази година конкурсът привлича по-голям интерес, като броят на подадените заявки е по-висок в сравнение с 2025 г. Сред участниците са комуникационни агенции и компании, които се включват в надпреварата за първи път.
В журито на конкурса участват утвърдени професионалисти от различни области на индустрията. Всички кандидатури преминаха през два кръга на оценяване, в които експертите разгледаха поставените цели, стратегическия подход, творческата реализация и постигнатите резултати.
Ето кои са финалистите в отделните категории:
СЕКТОРНИ КАТЕГОРИИ
КАТЕГОРИЯ: МЕДИИ, КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бизнесът накратко
Търговска марка: Капитал
Клиент: Икономедиа АД
Водеща агенция: proof.
КАТЕГОРИЯ: НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР
Късметът се обръща
Търговска марка: purrs.bg
Клиент: Фондация ПЪРС
Водеща агенция: together&
Светли празници
Търговска марка: Четири лапи
Клиент: Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ
Водеща агенция: proof.
Музикална/звукова продукция: Projector Plus
КАТЕГОРИЯ: ПРОМОЦИИ
Награди и айрян
Търговска марка: Верея
Клиент: Обединена Млечна Компания
Водеща агенция: All Channels Group
Продуцентска компания: Match Point Productions
Технологиите следват инструкции. Хората следваме сърцето си.
Търговска марка: А1 Fix Services
Клиент: А1 България
Водеща агенция: Huts Group
Аудио/видео производство: Know How Films Production
Дигитална агенция: Next DC
Медийна агенция: Mindshare
КАТЕГОРИЯ: СТОКИ
Ангели Хранители
Търговска марка: Деликатес Житница
Клиент: Деликатес Житница
Водещи агенции: Saatchi & Saatchi, част от Publicis Groupe България и Brandworks, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: Digitas, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Clamer Production Studio
Беконът обединител
Търговска марка: Деликатес Житница
Клиент: Деликатес Житница
Водещи агенции: Saatchi & Saatchi, част от Publicis Groupe България и Brandworks, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: Digitas, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Clamer Production Studio
Вероятно най-добрата бира в твоя свят
Търговска марка: Carlsberg
Клиент: Carlsberg Bulgaria
Водещи агенции: Noble и Switch Productions
Медийна агенция: iProspect
На фона на всичко хубаво
Търговска марка: Queen’s
Клиент: Тимбарк България ЕООД
Водеща агенция: proof.
КАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ
Blink, Blink, Blink
Търговска марка: Blink P2P
Клиент: БОРИКА АД
Водещи агенции: Saatchi & Saatchi, част от Publicis Groupe България и Brandworks, част от Publicis Groupe България
Продуцентска компания: PushPull
Медийна агенция: Starcom, част от Publicis Groupe България
Дигитална агенция: Digitas, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Lubo Sergeev Studio
Голямата банка за теб
Търговска марка: Bigbank
Клиент: Bigbank България
Водеща агенция: HUB AHEAD
Агенция за дигитален маркетинг: Xplora
От лев към евро с Visa
Търговска марка: Visa
Клиент: Visa Europe
Водеща агенция: Publicis Dialog, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: Starcom, част от Publicis Groupe България
Дигитална агенция: Digitas, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Positive Possum
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАТЕГОРИИ
КАТЕГОРИЯ: EXPERIENTIAL MARKETING (BRAND EXPERIENCE)
Master the Blade
Търговска марка: OneBlade
Клиент: Филипс България ЕООД
Водеща агенция: ББДО Груп/Графити ББДО
Ивент мениджмънт и производство: Lime Bulgaria
Финанси под CTRL
Търговска марка: Postbank
Клиент: Postbank
Водеща агенция: All Channels Group
КАТЕГОРИЯ: DIGITAL
Късметът се обръща
Търговска марка: purrs.bg
Клиент: Фондация ПЪРС
Водеща агенция: together&
The Most Iconic Kit
Търговска марка: Carlsberg
Клиент: Carlsberg Bulgaria
Водеща агенция: Next DC
Дигитална агенция: iProspect
КАТЕГОРИЯ: ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА – НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР
Светли празници
Търговска марка: Четири лапи
Клиент: Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ
Водеща агенция: proof.
Музикална/звукова продукция: Projector Plus
КАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНИ МЕДИИ
Как се казва напитката на ядката?
Търговска марка: Carpos
Клиент: Обединена Млечна Компания
Водеща агенция: Noble
PR агенция: Параграф 42
Късметът се обръща
Търговска марка: purrs.bg
Клиент: Фондация ПЪРС
Водеща агенция: together&
КАТЕГОРИЯ: УСТОЙЧИВ УСПЕХ
Послушай Родопите
Търговска марка: Велинград
Клиент: Тимбарк България ЕООД
Водеща агенция: proof.
Livestream продукция и техническа реализация: Streamer.bg
PR агенция: d:istinkt
Сила за новото поколение
Търговска марка: Olympus
Клиент: Обединена Млечна Компания
Водеща агенция: Noble
PR агенция: Propaganda Group
PR агенция: Параграф 42
Следвай Огъня в себе си
Търговска марка: Nova Brasilia
Клиент: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД
Водеща агенция: ББДО Груп/Графити ББДО
Медийна агенция: Хавас Груп България
Победителите ще бъдат обявени на официалната гала церемония на 3 декември 2026 г., която ще събере водещи брандове, агенции и представители на индустрията, за да отличи най-успешните комуникационни решения на българския пазар. Билети за събитието могат да бъдат закупени от тук.
За близо две десетилетия в България Effie се утвърди като престижно отличие за кампании, които съчетават силна идея, ясна стратегия и доказани резултати. Конкурсът е част от международната програма Effie, която има над 50-годишна история и обхваща повече от 125 пазара по света.
Effie България 2026 се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори.
Деветнадесетото издание на конкурса се осъществява с подкрепата на Nestlé и Visa – златни спонсори.
Конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) с партньорството на агенциите proof. и d:istinkt.
Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.
За повече информация посетете effiebulgaria.org.Следете новините ни в :
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