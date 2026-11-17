Някои от най-посещаваните уебсайтове в света, включително тези на Zoom HSBC Equifax CNN, Salesforce и IKEA, са били компрометирани в опит да се открадне криптовалута и да се заразят iPhone-и, съобщиха световните агенции, като се позоваха на експерти.

Злонамерен JavaScript е бил насочен към посетители на уебсайтове, принадлежащи на 178 организации в различни сектори. Пробивът е станал чрез Optimizely - платформа за оптимизация на уебсайтове, казва изследователят на киберсигурността Скот Хелми.

Optimizely потвърди, че е идентифицирала „инцидент със сигурността, при който неупълномощена страна е използвала уязвимост в Experimentation, за да добави злонамерен JavaScript към някои клиентски проекти.

Според ​Helme, скриптовете са се опитали да заменят адресите за плащане с криптовалута с портфейла на нападателя.

Злонамереният скрипт се е стремил да улавя данни за платежни карти, докато потребителите ги въвеждат, да краде „бисквитки“ и екранни снимки и да внедрява експлойт код, насочен към устройства с iOS на Apple. Фирмата за киберсигурност HudsonRock заяви, че е открила и доказателства, че засегнатите сайтове са предоставяли злонамерен код на посетителите.

Optimizely заяви, че е отстранила уязвимостта, премахнала е инжектирания код от засегнатите проекти, предприела е стъпки за защита на засегнатите потребителски акаунти и е въвела допълнителни защити, за да предотврати доставянето на неоторизиран код, пише "Ройтерс".







Следете новините ни в :