Кметът на Столична община Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет (СОС) за осигуряване на общинско финансиране за възнагражденията на педагозите, които обслужват яслени групи поради острата липса на медицински сестри.

Това се налага, след като в официално писмо до заместник-кметовете Надежда Бачева и Десислава Желязкова, заместник-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов заявява, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на тези специалисти не е от компетентността на Министерството на здравеопазването (МЗ).

В писмото си МЗ на практика отказва да отговори на петте конкретни въпроса, поставени от Столична община на 20 октомври 2026 г. относно практическото прилагане на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26. Разпоредбата позволява при трайна невъзможност за наемане на медицински специалист в яслена група, децата да бъдат обслужвани от педагог (преминал специализирано обучение) и детегледачка. Същото се потвърждава от м. септември на министър Ивкова, според което “обслужването на децата в яслените групи да може да се осигури от педагози, преминали допълнително обучение, вкл. и по ранно детско развитие, комплексна промоция на здраве и първа помощ, като в този случай, за времето на престой на децата от яслените групи в детската градина, е достатъчно да има един медицински специалист за всички яслени групи”. Въпреки това, на въпросите относно организацията на работа и финансирането, в отговора си ведомството посочва единствено, че според Закона за здравето издръжката на децата в общинските детски ясли се подпомага от съответния общински бюджет, прехвърляйки изцяло финансовата тежест върху общината. Само за 3 месеца сметката, която Столична община ще плати от бюджета си за да запази съществуващите яслени групи, ще достигне 500 000 евро. На годишна база и при разкриване на нови групи сумата вероятно ще надхвърли 2 млн. евро. В същото време, средствата за заплати на липсващите медицински сестри ще бъдат върнати на държавата.

Отговорът на министерството блокира използването на вече предвидените в държавните стандарти за 2026 г. средства по функция „Здравеопазване“ (предназначени за заплати на медицински сестри) за възнаграждения на наетите на техните места педагози. Същевременно в държавния бюджет по функция „Образование“ не са заложени средства за тези щатни бройки.

Без спешна намеса на Столичния общински съвет и осигуряване на ресурс от бюджета на общината, последствията за София ще бъдат критични:

• Незабавно закриване на над 70 действащи яслени групи, в които в момента грижата за децата се осъществява по реда на Наредба № 26, като броят на засегнатите групи продължава да расте.

• Блокиране на разкриването на нови яслени групи и невъзможност за прием на деца, въпреки че в общинските детски градини има над 3500 свободни места. В детски градини в много райони в София има празни помещения за яслени групи и те могат да бъдат отворени веднага, но липсва персонал.

• Замразяване на готови проекти в редица райони – директори на детски градини в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Младост“, „Люлин“, „Оборище“ и „Красно село“ имат пълна готовност да разкрият нови яслени групи и да обявят местата веднага, но това е невъзможно поради липсата на персонал и финансово обезпечаване.

В своето запитване до министъра на здравеопазването Катя Иванова (с копие до министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев), Столична община поиска ясни правила за работата на директорите и районните кметове, сред които:

1. Кой следва да бъде работодател на тези педагози – районният кмет или директорът на детската градина/ясла, и от коя функция („Образование“ или „Здравеопазване“) да се осигуряват заплатите им?

2. С каква длъжностна характеристика да бъдат назначавани?

3. По кой Колективен трудов договор (КТД) – в сферата на здравеопазването или в образованието – да се изчисляват техните възнаграждения и обезщетения при пенсиониране?

4. Кой и как следва да извърши промяната в длъжностните щатни разписания, които към момента са утвърдени за медицински сестри?

Вместо конкретни указания за синхронизиране на нормативната уредба и бюджетните стандарти, МЗ посочва, че общината може да направи предложения за промени в организацията и финансирането пред компетентните институции. Такива предложения Столична община е правила многократно през последните повече от 2 години, в т.ч. и до настоящите министри на здравеопазването и на образованието и науката, както и до народните представители. До намирането на трайно решение на държавно ниво, Столична община ще търси спешно решение чрез бюджета на града, за да не допусне десетки яслени групи да затворят врати и стотици семейства да останат без грижа за децата си.

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