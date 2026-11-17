Нови разузнавателни данни от САЩ показват, че Иран разработва планове за атака срещу висши служители на администрацията на Доналд Тръмп чрез детониране на т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие в столицата Вашингтон. Според седем американски представители властите продължават да обсъждат дали Иран може или ще се опита да осъществи подобен заговор, съобщава днес Си Ен Ен.

Източници, запознати с последните разузнавателни данни, засега определят тези планове като възможности за действие, а не като индикатор за предстояща атака.

Засеченият от САЩ заговор е бил много специфичен и включва местоположения и цели, посочват пред Си Ен Ен двама неназовани източници. Разузнавателната информация е предизвикала вълна от действия за непредвидени ситуации от страна на САЩ.

Говорителят на Белия дом Лорън Бис коментира по този въпрос, че САЩ „следят всички потенциални заплахи, но в момента няма реални заплахи за родината“.

„Дали те действително разполагат с персонала, който да го изпълни, е въпрос на дебат“, казва един от източниците.

Длъжностни лица са провели няколко срещи през последната седмица, за да обсъдят как да се противодейства на заплахата, като един източник определи това планиране като „предпазливо“. Това се случва, след като заплахи от Иран накараха тайните служби да преместят министъра на финансите Скот Бесент във военно жилище миналата седмица, допълва американската медия.

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