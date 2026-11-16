Правителството отпусна еднократна финансова помощ от 8000 евро на законните наследници на загиналите хора в катастрофата на автомагистрала „Тракия“.

Необходимите средства от общо 96 000 евро са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Еднократната помощ ще бъде изплатена от дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин държавата ще осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на всички загинали.

Припомняме, че на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол загинаха 13 души, а десетки бяха ранени. Инцидентът се случи при гъста мъгла и силно намалена видимост. Заради трагедията 11 ноември беше обявен за ден на национален траур.

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