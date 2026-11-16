Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн Диана в столичния квартал Дианабад, съобщи на 12 ноември министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

"Щетите са сериозни, а цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата! Повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание. Пропуснат шанс за стотици деца да пакажат възможностите си" - заяви министърът.

Към момента изгубеното количество вода е възстановено в коритото на басейна, но басейнът все още не може да се ползва, защото водата трябва да загрее до регламентираната температура.

Безотговорност или умишлен саботаж?

Какво пише в докладната записка от управителя на комплекса? "На 9 ноември, около 09:30 ч., камерите за видеонаблюдение регистрират влизането на служителя Е. Т. в техническото помещение под басейна. Според докладната на този служител не са възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуска помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем. На следващия ден е установен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка констатира повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията" - така Енчо Керязов описва казуза във Facebook. И уточнява, че този служител не е назначен от сегашното ръководство на дружеството.

"Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария? Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?" - пита министърът. Керязов настоява за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана.

Прокуратурата е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.

Досега помещението с крановете е било със свободен достъп

Днес пред Нова телевизия Енчо Керязов съобщи, че същият работник си е пуснал три дни неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонните обаждания.

„Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът твърдял, че не искал да се стигне дотук и деянието не било преднамерено”, заяви Керязов.

Министърът призна, че досега помещението с крановете е било със свободен достъп.

Вратите вече се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

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