Позволява ли БНТ да се чуят критични гласове за управлението или го брани?

Вечната тема за независимостта на обществената медия избухна отново, след като гост в предаването "Отблизо" бе рязко прекъснат, когато разкритикува Румен Радев и Гълъб Донев за бюджета за култура.

"Първо да попитам г-н Радев: казахте, че културата е приоритет. Как ще го обясните на хората от хиляди читалища, библиотеки?", пита в ефир гостът на предаването "Отблизо" Атанас Христосков, сценарист и режисьор.

"Културата е приоритет, но имаме десет секунди, а исках да говорим за "Есториум", прекъсва го водещата Боряна Граматикова.

"Г-н Донев, когато подписвате бюджетите, виждате ли хората отсреща...", продължава Христосков, създател на инициативата за съхраняване на дигитални истории "Есториум".

"Нека се използваме ефира на "Отблизо" за политизиране, защото има много предавания преди и след нас, в които тези теми присъстват", казва водещата.

"Когато Айхман е подписвал навремето документите, с които е изпращал хората в концлагери...", продължава гостът.

"Не искам да говорим за концлагери в ефира на "Отблизо", отвръща Граматикова.

"Съжалявам. Това е в момента геноцид върху българската култура, което се прави...", отговаря Христосков.

"Исках по-скоро да говорим за красивите неща...", отново го спира водещата.

Прекъснатият разговор породи оживена дискусия за свободата на словото в БНТ. Много културни дейци благодарят на Атанас Христоско за заявената позиция. Други защитават водещата Боряна Граматикова - според тях не е мястото в това предаване да се говори за политика.

Самата водеща коментира във фейсбук, че се е опитала да деполитизира разговора, тъй като той не отговаря на формата на предаването. Граматикова се позова на Закона за радиото и телевизията и отхвърли тезата, че с действията си защитава определена политическа идеология.

"Нещата всъщност са много по-прости и нямат скрит подтекст. На първо място – „Отблизо“ е неполитическо, развлекателно предаване. От 16 години е такова! През неговия ефир са минали стотици представители на читалища, самодейни и професионални ансамбли, писатели, режисьори, представители на малцинствени групи и пр. Ние разказваме красивите истории, които рядко биват отразявани от комерсиалните телевизии. Продължавам да вярвам, че „Есториум“ е една от тях, въпреки случилото се.

На второ място, искам да е ясно, че, както във всичко останало, и в телевизията си има закони, които, досущ като всички останали, аз се старая да не нарушавам. На два от тях се позовах в ефир, между другото, казвайки че: „Това не е политическо предаване и не искам да политизираме ефира“. Според лицензията на СЕМ в обществената телевизия трябва да има ЯСНО разграничаване на жанровете – кое коментира новини и актуални събития и кое – не! Да не говорим, че според Закона за радиото и телевизията БНТ има законови задължения за плурализъм и баланс на гледните точки. Затова и казах, че има други политически предавания, в които може да се отиде със събеседниците и там да се проведе този разговор" допълва водещата.

Атанас Христосков също коментира случая. "Скъпи хора, благодаря за подкрепата. Борбата за достойнството на всички онези, които носят светлина и смисъл на битието ни е обща. Моля, не насочвайте лични обиди и език на омразата към Боряна Граматикова. Тя, а и никое друго човешко същество не заслужава това. Проблемът е на друго място", написа той.

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