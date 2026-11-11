Богдан Милчев: Два часа преди мелето на АМ ''Тракия'' институциите са знаели за опасната мъгла, но не са реагирали

Институциите са разполагали с информация за метеорологичните условия и намалената видимост на автомагистрала "Тракия" около два часа преди тежката верижна катастрофа с 86 автомобила, но не са реагирали, това заяви в ефира на bTV Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

По думите на Милчев, в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) има денонощен ситуационен център, който получава информация в реално време за метеорологичните условия по републиканската пътна мрежа, в това число и по магистралите. Според него около 5:00 ч. сутринта в центъра е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса.

При такива условия правилата на АПИ изискват да бъде изпратена поддържащата фирма за обход на участъка и при необходимост за обработка на настилката с подходящи препарати срещу заледяване, но това не е било направено, а именно и в това е големият пропуск, от който произтича всичко останало, заяви Милчев.

Милчев посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР, в който участват представители на вътрешното и транспортното министерство, Държавна агенция и АПИ. Според експерта този център също има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат.

По думите му, мъглата сама по себе си е предпоставка за пътнотранспортни произшествия, но причините за конкретния инцидент трябва да се търсят и в действията или бездействието на отговорните институции.

Милчев заяви още, че камерите на тол системата са заснели наличието на мъгла в района, а МВР има достъп до информацията от тях. Той оспори твърденията, че между двете системи няма свързаност.

В разговора беше засегната и липсата на информационни табла по магистралите, които да предупреждават водачите за опасни участъци и променени пътни условия. Милчев не отрече необходимостта от такива съоръжения, но подчерта, че те не са достатъчни сами по себе си. Според него предупреждението за мъгла не дава отговор на най-важните въпроси за шофьорите – дали настилката е хлъзгава, безопасно ли е преминаването и с каква скорост трябва да се движат автомобилите.

Той допълни, че според него голяма част от водачите в района на катастрофата са получили предупреждение за мъгла чрез мобилните приложения, но това не е гарантирало безопасността им.

Експертът постави и въпроса за наличието на информационни табла в складовете на МВР. Той призова вътрешния министър да провери колко такива съоръжения се съхраняват там и от кога не се използват.

Следете новините ни в :