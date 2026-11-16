Синдикатът на българските учители (СБУ) се готви за мащабен учителски протест в Брюксел, ако продължи намаляването на средствата за образование, каза председателят на СБУ Янка Такева, цитирана от БТА.
Такева заяви, че СБУ не отчита нагласи за протестни действия сред преподавателите в страната. За сметка на това предвиди мащабен учителски протест в Брюксел.
"Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел“, каза Такева.
По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5 процента вместо първоначално обсъжданите 10 процента.
"Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания", каза Такева.
Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище. Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията. Целта е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната.
"В момента съотношението е около 112 процента", посочи Такева, като отправи предупреждение към европейските институции във връзка с финансирането на образованието.
Председателят на СБУ коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети. Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.
"Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво", коментира Такева.
Тя посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.Следете новините ни в :
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