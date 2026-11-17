България е на първо място по заболеваемост от морбили в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, като през последните 12 отчетени месеца са регистрирани 589 случая. Това показват данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), предаде БГНЕС.

За периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. в България са отчетени 91,5 случая на един милион жители при средно 5,1 случая за ЕС и Европейското икономическо пространство. Това означава, че заболеваемостта у нас е близо 18 пъти по-висока от средната за разглежданите 30 държави.

България е на второ място по абсолютен брой заразени след Италия, където са регистрирани 651 случая. Следват Румъния с 268, Испания с 218 и Франция със 139 случая.

Общо в ЕС и Европейското икономическо пространство са съобщени 2325 случая на морбили за едногодишния период, като 2030 от тях, или 87,3%, са лабораторно потвърдени.

Италия и България заедно представляват над половината от всички регистрирани случаи, съответно 28% и 25,3%.

По показателя заболеваемост на милион жители България значително изпреварва останалите европейски държави. След нея се нареждат Латвия с 26,3 случая, Румъния с 14,1, Италия с 11 и Естония със 7,3 случая на милион души.

Данните за септември 2026 г. показват, че България е отчела най-много нови случаи на заболяването сред наблюдаваните държави. От общо 66 регистрирани случая в 13 страни 25 са в България, 14 в Италия, седем в Германия и четири в Норвегия.

Европейската здравна агенция отбелязва, че броят на заразените намалява спрямо предходния месец, но предупреждава, че данните могат да бъдат променени заради забавено отчитане.

Повечето случаи в България са свързани с епидемичния взрив, започнал през март 2026 г. В актуализирания си епидемиологичен обзор от 6 ноември ECDC посочва, че към 44-тата седмица на годината българските здравни власти са съобщили общо 592 потвърдени случая от началото на 2026 г. Отчита се и постепенно намаляване на новозаразените през последните седмици.

В отговор на разпространението на заболяването в България са приложени над 80 000 дози от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Европейските данни показват, че неваксинираните представляват значителна част от заболелите. От 2068 души с известни възраст и ваксинационен статус 1484, или 71,8%, не са били ваксинирани. Други 346 са получили една доза ваксина, а 190 са били имунизирани с две или повече дози.

Особено уязвими са малките деца. Близо 28% от всички регистрирани случаи в Европа са при деца под петгодишна възраст. Най-висока е заболеваемостта сред бебетата под една година, следвани от децата между една и четири години.

За разглеждания 12-месечен период в ЕС и Европейското икономическо пространство не са съобщени смъртни случаи, причинени от морбили.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията предупреждава, че недостатъчният ваксинационен обхват продължава да създава условия за разпространение на инфекцията.

За предотвратяване на епидемични взривове агенцията препоръчва поддържане на поне 95% обхват с две дози ваксина срещу морбили във всички общности.

ECDC призовава здравните власти да засилят наблюдението, ранното откриване на случаите и имунизационните кампании, особено сред хората с пропуснати ваксинации и населението с ограничен достъп до здравни услуги.

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