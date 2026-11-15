Първият сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е бил получен във вторник сутринта в 7.01 ч. Той е бил автоматично генериран от системата eCall на автомобил. Около 48 сигнала за пътнотранспортното произшествие са постъпили в регионалния център на телефон 112 в Бургас.

Това съобщи директорът на Националната система 112 Красимир Димитров в ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. По думите му eCall позволява при катастрофа автоматично да бъде подаден сигнал към телефон 112, без водачът да набира спешния номер.

Системата предава информация за местоположението на автомобила, марката и модела му, както и данни за пътниците, поставили предпазни колани.

"Това е много важно при една спасителна операция, за да разберем при катастрофирал автомобил колко пътници има вътре. Ако операторът не успее да осъществи контакт с пътниците, произшествието се приема за високоприоритетно и незабавно се изпращат екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ", обясни Красимир Димитров.

Данните за точното местоположение са особено важни при инциденти, когато автомобилът е паднал извън пътя и не може да бъде забелязан от преминаващите. Около 48 сигнала са постъпили в центъра в Бургас за катастрофата на АМ „Тракия“.

Операторите са обединили информацията и са давали инструкции на подаващите сигналите, включително да напуснат превозните средства, ако не са пострадали, и да се отдалечат на безопасно място. Димитров подчерта, че при подобни инциденти е важно движението да бъде спряно възможно най-бързо, за да не навлизат други автомобили в участъка с намалена видимост.

По думите на директора на телефон 112 преди тежкия инцидент не е постъпвал сигнал за мъгла в участъка на магистралата.

Попитан не следва ли камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да видят дали има мъгла, той отговори, че би трябвало и това следва да бъде изяснено от разследващите органи. Трябва да получим предварителна информация от службите, които поддържат пътя – от АПИ, от „Автомагистрали“ ЕАД. Ако съобщят, че има някаква нередност на пътя, тогава е лесно – ще направим бърза организация да пратим патрули веднага на мястото, обясни Димитров. По думите му има такъв изработен протокол. Според него винаги е важна превенцията.

Димитров смята, че основна причина за инцидента е високата скорост при навлизане в участък без видимост заради мъглата или т.нар. пелена. Не се знае в кое платно е бил първият товарен автомобил и другите са се движили бързо зад него, обясни той. Смятам, че от другата страна, в посока София, вместо да предприемат мерки, са се разсеяли заради случващото се, добави Красимир Димитров. По думите му многото камиони също може да са утежнили обстановката.

Когато нямаш видимост, трябва да пуснеш аварийни мигачи и да намалиш. Важно е още гражданите да сигнализират, когато има мъгла или нередност на пътя, призова той.

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