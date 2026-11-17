Тази вечер след залез всеки може да се включи в светлинна вълна в чест на „Вояджър 1“. НАСА призовава хората по света да излъчат светлинен сигнал със смартфон или таблет, когато слънцето залезе там, където се намират. Така вълната ще премине през различните часови пояси. Сигналът и указанията са на сайта на НАСА.

На 18 ноември „Вояджър 1“ ще достигне разстояние от един светлинен ден от Земята — около 25,9 милиарда километра. Оттам радиосигналът на сондата ще пътува 24 часа до Земята. Ако наземният екип изпрати команда и апаратът отговори веднага, сигналът в двете посоки ще отнеме два дни.

НАСА приканва участниците да се облекат в златисто, да заснемат светлинния си сигнал и да споделят снимките или видеото в социалните мрежи с отбелязване на @NASA. Видео за инициативата.

Изстрелян през 1977 г., „Вояджър 1“ е най-отдалеченият от Земята обект, създаден от човека. Той навлезе в междузвездното пространство през 2012 г., а „Вояджър 2“, който следва различна траектория, го последва през 2018 г. Двете сонди продължават да изпращат научни данни за средата отвъд хелиосферата — областта, оформена от слънчевия вятър.

И двете носят по една „Златна плоча“ със звуци и изображения от Земята. Сред записите е българската народна песен „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска.

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