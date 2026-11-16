Фондация BCause и JTI, в партньорство с Българската асоциация по водите и Националното сдружение на общините в Република България, обявяват третото и последно издание на конкурса по програма „Капка по капка“.

Програмата подкрепя местни решения в райони на България с хроничен недостиг на вода или с проблеми с нейното качество. Общини, кметства, неправителствени организации и граждански групи могат да подадат проектни предложения до 15 декември 2026 г. Общият размер на финансирането за това издание е 270 000 евро.

В някои населени места в България началото на лятото означава и начало на водния режим. На места чешмите „мълчат“ от десетилетия, а при аварии по остарелите водопроводи питейна вода се излива по улиците. Именно в такива населени места „Капка по капка“ търси хора с идеи как да решат конкретен проблем с водата в своето село или град.

Има обаче хора, които се борят за водата, искат да намерят начини и средства, и третото издание на програма „Капка по капка“ търси именно тях.

Проекти на неправителствени организации, граждански групи, кметства и общини - в райони с хроничен недостиг или лошо качество на водата - ще бъдат финансирани с общо 270 000 евро.

Досега „Капка по капка“ подкрепи 50 проекта, които пряко променят живота на повече от 250 000 души в България. Благодарение на програмата 17 общини се радват на подобрено водоснабдяване - ремонтирани водопроводи и чешми, както и внедрени „умни“ технологии за следене на ресурса.

Както предните, така и сегашните проекти кандидатстват с идеи за: идентифициране или възстановяване на водоизточници, подобрения на водната инфраструктура, внедряване на „умни“ технологии, доброволчески инициативи и дейности за опазване на водните ресурси.

• Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2026 г.

• Документи за кандидатстване и цялата информация ще намерите ТУК.

• За въпроси пишете на [email protected].

Запишете се за участие в информационните онлайн срещи:

• За НПО и граждански групи 19 ноември 2026 от 15 часа: тук

• За общини и кметства на 20 ноември 2026 от 10.30 часа тук

„Капка по капка“ в действие: как се подобрява достъпът до вода в България

„Потече вода без режим!“ – радват се в Равногор, където 800 метра стар водопровод бяха подменени, а 14 семейства вече са свързани към новия.

Край ловешкото село Радювене вода бликна от нов сондаж и хората вярват, че лятното безводие остава в миналото.

В Лесковец, община Берковица, нов помпен агрегат и система за дистанционно управление сложиха край на ежедневните проблеми с водата.

А чешмите оживяват след тях и спомените:

В селата на Деветашкото плато доброволци съживяват една по една 18 чешми.

В Тетевенско възстановиха „Царската“, а с. Хухла отпразнува своята с цял фестивал.

Вода потече и в парк Витоша, в Кула, Тополица, край Калофер, а Стопанският факултет на Софийския университет вече има три станции за филтрирана питейна вода.

И макар цялостните национални решения да изискват големи и дългосрочни инвестиции, „Капка по капка“ осигурява незабавно, локално въздействие с резултати, които хората виждат.

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