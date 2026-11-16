Десетки се събраха тази вечер в Драгоман в памет на 18-годишната Милена, която загина, след като бе блъсната от автомобила на пиян граничен полицай.

Хората настояват за справедливост, пълно разследване на случая, както и понасяне на отговорност от граничния полицай.

На бдението дойде и шефът на Гранична полиция Антон Златанов, който съобщи, че полицаят ще бъде уволнен, но "това ще е най-малкият му проблем"

„Вече дори не искам да го наричам с длъжността „полицай“. Трудно ми е да говоря като ръководител. Това, което е потресаващо - бих го казал като човек и като баща, е, че на всички ни омръзна да гледаме смърт по пътищата. Младите хора трябва да се смирят, старите - проявяват разум. Губим толкова много човешки животи, че е време да си дадем равносметка“, коментира Збатанов пред бТВ.

По думите му колегите на полицая са не по-малко разгневени от поведението му.

„Този се е качил пиян да шофира. Вече има следствие и той е задържан в следствения арест. Оттук нататък случаят е в ръцете на прокуратурата и следствието. От наша страна предприемаме постоянни мерки. Тестваме служителите за алкохол. Той е бил тестван преди един месец на работното си място. Резултатът е отрицателен“, посочи Златанов.

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