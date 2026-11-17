"Не намирам за нормално по един предмет да има пет или шест различни учебника". Това заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев в ефира на БНТ.

Идеята за въвеждане на единен учебник по предметите български език и литература, история и цивилизации и география и икономика предизвика напрежение. Миналия месец 10 бивши министри на образованието се обявиха против идеята, както и редица представители на академичната общност. Страховете са, че подобна промяна би ни върнала във времената на тоталитаризма, когато държавата е определяла какво да се пише в учебниците, като и че би ограничила професионалната автономия на учителите и конкуренцията между различни авторски и издателски концепции.

Според Вълчев обаче образователните ни резултати показват спад и многото учебници очевидно не допринасят за повишаване на качеството на обучението.

"Днес всеки преподавател може допълнително да препоръча на учениците литература и други източници, чрез които те да обогатят знанията си и да разширят представите си. Не виждам причина сегашният модел да продължава по същия начин", коментира министърът.

Той уточни, че промяната няма да бъде незабавна. През следващата година трябва да бъде обявена концепцията за новите учебни програми, а през 2028 г. се предвижда да бъдат обявени конкурсите за новите учебници.

"Ще проведем срещи и дискусии с професионалните общности и колективите, които създават учебници. Вече започнах разговори с издателствата. Министерството няма да пише учебници, нито ще посочва кой да ги напише. Ще има конкурс между колективите на издателствата, за да бъде избрано най-доброто предложение. Учебниците преимуществено трябва да бъдат дело на учителите, за да може езикът, на който са написани, да бъде разбираем за учениците. Участието на представители на академичната общност е напълно естествено, но те не трябва да бъдат водещите автори на самите учебници", обясни министърът.

Вълчев отхвърли твърденията, че идеята е свързана с налагане на държавна идеология или с ограничаване на различните гледни точки. Според министъра създаването на един учебник не трябва да се ограничава само до хуманитарните дисциплини.

"Когато поставиш нещата на истински конкурсен принцип, би трябвало да се появи най-добрият учебник по математика за съответния клас, най-добрият учебник по химия и така нататък. Фокусирането единствено върху хуманитарните предмети, които безспорно формират идентичност, създава усещането, че държавата иска да манипулира нещо. В случая става дума за избор на най-доброто и най-рационалното решение за образованието", подчерта Вълчев.

Над 6 млрд. евро за образование и наука в Бюджет 2027

Министърът коментира бюджета за догодина, в който са предвидени 5 582,8 млн. евро за образование, а за наука – 500,9 млн. евро.

Вълчев подчерта, че сред приоритетите остават подобряването на качеството на обучението, осигуряването на равни възможности за децата и младите хора и по-тясното обвързване на образованието с потребностите на икономиката. Наред с предвидените инвестиции ще продължи работата по промени в учебните програми, развитието на професионалното и дуалното обучение и повишаването на ефективността на финансирането.

Допълнителни 170,5 млн. евро са предвидени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% от 1 януари 2027 г.

"С това увеличение все още няма да достигнем заложените в управленската програма 125% от средната работна заплата, но то е ясен знак, че продължаваме последователно към изпълнението на тази цел до края на мандата", каза министър Вълчев.

По думите му политиката за повишаване на учителските възнаграждения доказа своя положителен ефект.

"Тя направи професията по-привлекателна и промени профила на студентите, които кандидатстват в педагогическите специалности", подчерта министърът.

С увеличението началната учителска заплата се очаква да достигне 1230 евро при 1144 евро през 2026 г. и 874 евро през 2023 г. Това представлява ръст от близо 41% за четири години.

Вълчев съобщи още, че с 5 млн. евро се увеличават средствата за ученически стипендии, които през 2027 г. ще достигнат 26 млн. евро. Допълнителното финансиране ще позволи стипендиите на учениците в гимназиален етап да бъдат повишени средно с 20%.

"Размерът им не е увеличаван от близо десет години и това е политика, която ще продължим в следващите години", каза той.

"Даваме си сметка, че училището трябва да предлага много повече възможности за развитие на интересите и способностите на децата и затова осигуряваме допълнителни 3,6 млн. евро за извънкласни дейности по националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", подчерта Вълчев.

По думите му целта е учениците да имат достъп до достатъчно разнообразни занимания в самото училище, а родителите да търсят допълнителни дейности извън него само когато желаят. Затова предстои цялостен преглед на предлаганите занимания, така че те да отговарят в по-голяма степен на интересите и потребностите на децата.



Безплатните учебници и учебни помагала за учениците от I до XII клас се запазват. За осигуряването им са предвидени над 73 млн. евро – с 36,2 млн. евро повече спрямо предходната година.

Общо 48,4 млн. евро са предвидени за изграждане и модернизация на образователна и спортна инфраструктура. От тях 25,6 млн. евро са за строителство, разширяване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, а 22,8 млн. евро – за нови и обновени спортни площадки и физкултурни салони. Продължава изпълнението и на проектите по програмата за изграждане и разширяване на детски градини и училища, които се очаква да приключат до края на 2027 г.

Повече средства за университетите, студентските стипендии и общежитията

Финансирането за държавните висши училища през 2027 г. достига 702,7 млн. евро – с 41,4 млн. евро, или 6,3%, повече спрямо 2026 г. От увеличението 39,7 млн. евро са за издръжка на обучението, като с тях се обезпечава повишаване с 5% на възнагражденията на академичния и административно-помощния персонал.

Повече средства са заложени и за подобряване на условията за живот на студентите. Допълнителни 1,7 млн. евро ще осигурят увеличение с 12,4% на финансирането за студентско хранене и общежития.

Министър Вълчев отчете, че дълги години не са били увеличавани средствата за поевтиняване на студентските общежития и храненето.

"Макар и с малки стъпки, започваме да наваксваме и в тази посока", каза той.

Предвидени са още 5,5 млн. евро за повишаване на стипендиите – 4,8 млн. евро за студентите и докторантите в държавните висши училища и 0,7 млн. евро за научните организации. Очаква се студентските стипендии да нараснат средно с 12%. За саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития през 2027 г. ще се инвестират 19,4 млн. евро.



За изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура са предвидени 62,1 млн. евро. Това е увеличение с 26,3 млн. евро. Средствата ще подкрепят научните програми, обновяването на инфраструктурата и възможностите за привличане и задържане на изследователи.

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