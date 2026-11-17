Газова бутилка се взриви в апартамент в центъра на Пловдив.
Експлозията разруши външна стена на жилището и нанесе сериозни материални щети на жилищната сградата и съседни имоти, предаде БГНЕС.
Инцидентът е в района зад Водната палата.
Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята. Ударната вълна е счупила дограмата и стъклата на съседни жилища. На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби извършват действия по обезопасяване на сградата.
По чудо оцелели в жилището са възрастна жена и нейният син. Жената разказа пред bTV, че е искала да свари картофи. Запалила газовата бутилка, която сутринта ѝ донесли напълнена, и тя изведнъж гръмнала. Жената има само драскотини по краката.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Граждани на протест срещу управляващите (обновява се)
Документи на Deutsche Bank свързват компании на Тръмп с руски и азербайджански перачници на пари
Водещ педофил бе почетен в Библиотекарския и гостува на Карбовски
Руската дума прие на първо четене по-високи глоби за ''екстремизъм'' и ''дисредитиране'' на армията