Газова бутилка се взриви в апартамент в центъра на Пловдив.

Експлозията разруши външна стена на жилището и нанесе сериозни материални щети на жилищната сградата и съседни имоти, предаде БГНЕС.

Инцидентът е в района зад Водната палата.

Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята. Ударната вълна е счупила дограмата и стъклата на съседни жилища. На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби извършват действия по обезопасяване на сградата.

По чудо оцелели в жилището са възрастна жена и нейният син. Жената разказа пред bTV, че е искала да свари картофи. Запалила газовата бутилка, която сутринта ѝ донесли напълнена, и тя изведнъж гръмнала. Жената има само драскотини по краката.

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