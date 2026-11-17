Нов кораб бедства в Черно море, недалеч от нос Калиакра. Потънал е газовозът GAS HUSKY, българските власти извършват спасителна операция. По предварителна информация корабът е ударен с четири дрона.

Малко след 11 ч. сутринта Министерството на отбраната (МО) съобщи, че военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипаж от кораба GAS HUSKY, потънал на около 50 мили източно от Бяла.

Над мястото е забелязан спасителен плот с хора, съобщава БНР. По първоначални данни на борда е имало 19-членен екипаж. Малко по-късно става известно, че спасителната акция е успешна - целият екипаж е спасен. Моряците са филипинци, те са в добро състояние, двама са с наранявания.

Плавателният съд GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, е с активиран радиобуй, съобщи малко преди 9 часа тази сутрин специализираният сайт за корабоплаване maritime.bg.

Корабът е търговски, а екипажът не е подал сигнал за бедствие, допълва maritime.bg.

Последните известни координати на GAS HUSKY са на 14 морски мили от мястото, където вчера бе ударен корабът BETUL 8.

На 13 ноември GAS HUSKY е потеглил от пристанище Александрия, Египет. Днес е трябвало да пристигне на дестинацията си - Мидия, Румъния.

Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи, че пострадалият кораб е пълен с 3403 тона газ пропан. По думите му в района не е установено замърсяване.

Старшина Петко Кирков от състава на екипажа, който извърши спасителната акция, допълни, че моряците в плота са вадени с кош, спускан от вертолета. Капитан Христо Бекяров допълни, че е било добре пресметнато дали могат да бъдат спасени наведнъж всички 19 души, като така не се е наложило да се извършва втори курс.

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