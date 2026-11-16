Столичният общински съвет ще гласува решение за приемане на дарение от Фондация „Сънотех“ за осветлението на парк в „Хаджи Димитър“, съобщиха от СОС.

Предложението е на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, кмета на район „Подуяне“ Кристиян Христов и общински съветници.

Фондацията ще дари проектирането и изграждането на осветление в така наречения „Тъмен парк“ в квартала. Реализацията на проекта ще донесе множество ползи на жителите на района, защото паркът се използва активно и вече ще бъде по-безопасен и дружелюбен за игра на деца от различни възрастови групи, за социални контакти, отдих и срещи на жителите на квартала. Изпълнението на проекта е инвестиция в качеството на живот и устойчиво развитие за отдих на населението.

Предложението е необходимо да бъде гласувано от СОС, както се казва в Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община за дарения над 51 000 евро.

Предмет на дарителската инициатива е обособен парк с площ около 150 кв. метра с паркова алея, обслужваните от нея зони обуславят необходимостта от цялостно решение с минимална намеса в съществуващата среда, а не само от доставка и монтиране на осветителни тела. Проектирането и строителството би следвало да спазва всички съгласувателни процедури. Технически обхватът на мероприятието включва носещи стълбове, подземна кабелна мрежа, защитни тръби и захранващи връзки, изкопни работи, фундаменти, ел. табло, управляващи устройства, заземяване, монтаж, свързване, възстановяване на терена, където е необходимо.

Предварителната оценка за всички предстоящи етапи е над 80 000 евро с ДДС.

Предложението е съпроводено с положителни становища от главния архитект на района, от директора на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, което се намира в непосредствена близост до парка, и от зам.-кмета Николай Неделков.

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