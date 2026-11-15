Частичен ремонт на асфалтовата настилка ще се извършва днес на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, в област Пловдив.

От 7:30 до 17 часа ще бъде ограничено движението по активната и аварийната лента в участъка между 134-и и 135-и километър. Колите ще могат да минават само по изпреварващата лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

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