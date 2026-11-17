Два трамвая са се сблъскали в столичния квартал „Подуяне“, а движението по булевардите „Ситняково“ и „Мадрид“ е блокирано.

За инцидента съобщиха потребители на фейсбук на Катастрофи в София.

По информация на очевидци, публикувана във Facebook, вторият вагон на единия трамвай е излязъл от релсите и се е ударил челно в насрещно движещия се трамвай. Посоченият час на инцидента е 08:14 ч.

На публикуваните кадри се виждат двата трамвая, както и образувало се задръстване в района.

Няма информация за пострадали при сблъсъка.

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