Два трамвая са се сблъскали в столичния квартал „Подуяне“, а движението по булевардите „Ситняково“ и „Мадрид“ е блокирано.
За инцидента съобщиха потребители на фейсбук на Катастрофи в София.
По информация на очевидци, публикувана във Facebook, вторият вагон на единия трамвай е излязъл от релсите и се е ударил челно в насрещно движещия се трамвай. Посоченият час на инцидента е 08:14 ч.
На публикуваните кадри се виждат двата трамвая, както и образувало се задръстване в района.
Няма информация за пострадали при сблъсъка.Следете новините ни в :
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17.11 2026 в 12:10
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