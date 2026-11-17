Пак е топло времето, но - между Димитровден и 6 декември е сиромашкото лято, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Много динамична ще е тази седмица, ще има от всичко, присъщо на късната есен, допълни той.

София ще е по-топла от Пловдив, има такива случаи, припомни той.

В четвъртък ще има фьонови процеси, температурите ще стигнат над 20 градуса. Топло до неделя-понеделник, после захлаждане. Евентуално, може би ще видим сняг в края на ноември, ама по-вероятно е да не се случи, каза още климатологът.

Мъглите ще намалеят, но пък ще вали, ще се заледява - така че да се шофира со кротце, со благо.

Минималните температури ще са 2-3 градуса сутрин, уточни проф. Рачев.

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