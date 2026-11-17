Граничният полицай Емил Георгиев, който блъсна и уби и 18-годишната Милена в Драгоман, е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост след употреба на алкохол.

Това обявиха от окръжната прокуратура, цитирани от бТВ. Държавното обвинение ще поиска най-тежката мярка за неотклонение за Георгиев „задържане под стража“. Ако вината му бъде доказана в съда, го очакват до 20 г. затвор.

Продължава и разследването на трагедията, а снощи в Драгоман се събраха стотици от града и съседните населени места с искане за справедливост, пълно разследване и наказание за пияния шофьор. Страховете на хората са, че случаят няма да получи нужното внимание, поради факта, че доведеният баща на Емил Георгиев е бивш началник на Граничното полицейско управление "Калотина".

"Хората настояват за справедливост на първо място и на второ да не се забрави този случай, както всички други, защото обикновено е всяко чудо за три дни. Всички са се скрили в своите черупки. Затворили са се и просто ги е страх, защото няма гласност на нещата. И посланието е към властите и властимащите хора в България да направят нещо реално по въпроса, за да се спре с подобни трагедии и да се спрат хората, които са пияни и дрогирани зад волана", коментира Десислав Григоров, жител на Драгоман.

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