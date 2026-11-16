„Случващото се в училището в село Бояново е недопустимо. Всеки, който не е изпълнявал задълженията си, ще понесе отговорност.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която днес бе на място в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в село Бояново, община Елхово.

По време на посещението в училището фантом присъстваха 40 ученици от общо 131 записани. Празните класни стаи и фиктивната посещаемост станаха обект на проверки от институциите след разследване на Нова телевизия.

„Налице е тенденция за трайно непосещаване на учебните занятия от част от децата и тепърва трябва да се установи точният статус на всеки записан ученик“, посочи заместник-министърът.

От днес е в ход проверка на Инспектората и дирекция „Организация и контрол“ на МОН, която обхваща дейността на училището и осъществявания през годините контрол от РУО – Ямбол. Ще бъде установено колко проверки са извършвани, какви проблеми са констатирани и какви мерки са предприемани.

„От резултатите от проверките ще последват административни мерки, а ако има основания, ще бъдат подадени съответните сигнали към прокуратурата“, заяви д-р Панчева.

Тя подчерта, че ще бъде потърсена отговорност от всички, които не са изпълнявали задълженията си.

След посещението в училището заместник-министър Панчева проведе среща в Областната администрация в Ямбол с представители на институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система. В нея участваха областният управител Георги Чалъков, кметът на община Елхово Петър Гендов, кметът на село Бояново Стоян Калчев, началникът на РУО – Ямбол Юри Паликов, директорът на областната дирекция на МВР - Ямбол Добрин Димитров, представители на социалните служби и отдел „Закрила на детето“.

По време на срещата бяха координирани съвместни действия за установяване на причините за отсъствията на всеки ученик. Екипите за обхват ще работят индивидуално с децата и техните семейства, за да бъдат предприети необходимите мерки за връщането им в клас.

„Пред нас стоят два пътя – да закрием училището или да възстановим нормалния учебен процес. Това е професия и специалност, от която регионът има голяма нужда, затова ще направим всичко по силите си да укрепим и запазим училището, но няма да допуснем никакви компромиси с провеждането на учебния процес“, подчерта д-р Панчева.

Заместник-министърът съобщи още, че е разпоредено на всички началници на регионални управления на образованието да извършват проверки за посещаемостта на учениците и коректното отразяване на отсъствията. Проверките ще обхванат всички региони на страната.

Д-р Панчева коментира и необходимостта от промяна на модела на финансиране на училищата. Тя припомни, че МОН вече работи в тази посока, тъй като настоящият модел е сред факторите, които създават предпоставки за подобни проблеми.

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