Новият студиен албум на Тейлър Суифт е на пазара

Най-новият студиен албум на суперзвездата Тейлър Суифт, озаглавен The Life of a Showgirl, излиза днес с глобална промоционална кампания, включваща среднощни продажби, партита по случай издаването му в киносалони по целия свят и временни магазини в Ню Йорк и Лос Анджелис, съобщават световните агенции.

The Life of a Showgirl е 12-ият студиен албум на Суифт. Предишната й тава The Tortured Poets Department дебютира на първо място в седмичната класация Билборд 200 и продаде еквивалента на осем милиона албума в САЩ, според компания Luminate, която проследява продажбите на музика.

"Тейлър Суифт заема изключително рядка позиция в съвременния фрагментиран музикален пейзаж - тя е активна суперзвезда с огромна и лоялна фен база", казва Татяна Сирисано от MIDiA Research.

Страстните почитателите на певицата, известни като Суифтис, й помагат да пробие в този пейзаж и да се изкачва до върховете на класациите, отбелязва Сирисано, цитирана от Ройтерс.

"Малко са изпълнителите, способни да накарат толкова много хора да слушат едно и също нещо едновременно. Затова бих се изненадала много, ако новото издание не достигне обичайното й ниво на успех", допълва тя.

Суифт разкри името на 12-ия си студиен албум на 12 август. На следващия ден тя гостува в подкаста New Heights на годеника си Травис Келси и брат му Джейсън, за да обяви издаването на The Life of a Showgirl. Епизодът отбеляза над 23 милиона гледания в Ютюб, а големите компании се възползваха от появата й, за да се впуснат в усилена маркетингова кампания.

Според добре изработена маркетингова стратегия, феновете до този момент не бяха чули нито една нота от 12-ия албум на своя идол, отбелязва АФП.

За да задоволят любопитството си, почитателите на 35-годишната Тейлър Суифт трябваше да се задоволят с тематичния оранжев цвят с блестящи пайети, който преобладаваше в цялата промоционална кампания, серия от снимки на изпълнителката в костюм на кабаретна танцьорка и откъси от текстове на песни, разкрити в последния етап.

Тейлър Суифт се е превърнала в културна и икономическа сила. Световното й турне Eras Tour стана най-печелившото на всички времена, надминавайки 2 милиарда долара от продажби на билети до края си през декември 2024 г., според Pollstar. Тази стойност не включва приходите от хотели и Airbnb наеми, ресторанти и продажби на стоки.

Академичните среди посочват, че Тейлър Суифт се конкурира с поп икони като Елвис или Майкъл Джексън по отношение на културното си влияние.

Бизнес партньорите са нетърпеливи да се възползват от феномена, наречен "Суифтономика" (Swiftonomics).

Веригата киносалони Ей Ем Си (AMC Theatres) обяви планове за разпространение на The Official Release Party of a Showgirl - 89-минутен филм, който включва първия музикален клип от албума The Fate of Ophelia, кадри зад кулисите на заснемането му и размислите на Тейлър Суифт за песните от новата й тава.

Филмът ще бъде пуснат в ограничено разпространение от петък до неделя в над 50 пазара.

Търговската верига Target отвори някои магазини в полунощ, за да продава ограничена серия винилови плочи от албума и три CD-та с ексклузивни албуми и постери.

Музикалната стрийминг услуга Спотифай откри тридневен магазин в Ню Йорк във вторник, за да позволи на феновете на Тейлър Суифт да се потопят в света на албума.

ТикТок откри своя собствена инсталация Life of a Showgirl в Лос Анджелис.

"Тейлър Нейшън" (Taylor Nation) - промоционалният екип на суперзвездата, публикува график с промоционални участия за реклама на новия албум, включително гостуване в шоутата на Греъм Нортън, Джими Фалън и Сет Майърс.

След четири фолк или интроспективни албума, The Life of a Showgirl предлага - както беше обещано, денс парчета със звучене, напомнящо 80-те години, започвайки от сингъла The Fate of Ophelia.

Баладите - печеливша формула, също заемат важно място сред 12-те парчета. Кънтрито - жанрът, с който артистката дебютира през 2006 г., се прокрадва в няколко песни, сред които и финалното дуо с новата поп звезда Сабрина Карпентър.

Тейлър Суифт - най-слушана изпълнителка в Спотифай през 2024 г., описа албума The Life of a Showgirl, като потапяне зад кулисите на миналогодишното гигантско турне, което пресъздава всички епохи от кариерата й или "ери", както тя ги нарича.

Такъв е животът на една шоугърла, казва Тейлър Суифт, и както гласи песента, дала заглавието на албума й: "Не бих искала да е по друг начин".