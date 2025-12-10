Хотелите пълни и приходите нагоре: Октомври е силен за българския туризъм

През октомври 2025 г. в България са функционирали 2 297 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, разполагащи с общо 72,5 хиляди стаи и 155 хиляди легла.
Спрямо същия месец на предходната година броят на местата за настаняване нараства с 2,7%, а легловата база – с 4,4%, сочат най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).
Общият брой на реализираните нощувки достига 1,174 млн., което е ръст от 8,7% на годишна база. Българите са осъществили 746,9 хиляди нощувки, а чуждите – 427,7 хиляди.
В обектите с 4 и 5 звезди са реализирани 75% от нощувките на чужденци и 45,5% от тези на българските граждани. В тризвездните места за настаняване са отчетени 15,6% от нощувките на чужди и 26,1% на български туристи, докато в обектите с 1 и 2 звезди делът е съответно 9,4% и 28,4%.
Броят на пренощувалите лица нараства с 11,1% спрямо октомври 2024 г. и достига 568 хиляди. Увеличение се отчита както сред чуждите граждани – с 20,1%, така и сред българските – със 7,3%. Пренощувалите българи са 385,5 хиляди със средно 1.9 нощувки, а чуждите граждани – 182,5 хиляди със средно 2,3 нощувки. Сред тях 75,4% са избрали места за настаняване с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата е 24,7%, като се повишава с 0,2 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта в обектите с 4 и 5 звезди – 29%, следвана от тези с 3 звезди – 25,7%, и от местата с 1 и 2 звезди – 17,2%.
Приходите от нощувки регистрират ръст от 16,1% спрямо октомври миналата година и достигат 113,3 млн. лв., от които 65 млн. лв. са от български граждани, а 48,3 млн. лв. – от чужди.
