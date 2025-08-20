Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея

"Шансът на Украйна е да оцелее до колапса на Русия. Сигурен съм, че той ще се случи. Не може държава, управлявана по такъв безумен начин, в които цели отрасли са парализирани в тежка криза, да продължи по този начин. Катастрофата на Русия е въпрос на време. Но тя може да е в два варианта. Или ще е във вид на имплозия - тоест, навътре, или експлозия - да се пръсне навън. Дано Украйна да оцелее дотогава. Надявам се това териториално чудовище, заело една седма от територията на Земята, да престане да съществува. Искам да го доживея. Това ще е добре за самата Русия." Това заяви специалистът по национална сигурност професор Николай Слатински в разговор със Светослав Метанов за подкаста на OFFNews.

Бившият депутат, преподавател и секретар по национална сигурност на президента Георги Първанов представи новата си книга "За сигурността", издадена от "Сиела", и коментира редица вътрешно и външнополитически теми.

Слатински обясни, че преди десетина години се е оттеглил от публични изяви заради ниското ниво на дискусиите по темата национална сигурност, въведено от ГЕРБ.

"Това демотивира много от българските учени и експерти. Естествено, от това пострада и България, защото по тв студиата идват едни и същи хора - говорещите глави, и това още повече профанизира дебата. С натрупването на годините не мисля, че е коректно и нормално да учим младите каква България да искат и как да я направят. Сега на ход са по-младите хора. Учудвам се, че сега се говори за единна кандидатура за президент и се лансират имена на почти мои набори. Колко още ние! Да, може да сме с характер. Може да сме с много смели граждански позиции, но няма как лидерите на нацията да са на 60, 65, 70 години. Това е друг свят, с други технологии, с друг манталитет. Призовавам моите набори да не се бутат в първите редици. Нашето е минало свършено време. Ние можем да помогнем със съвет, но не и с лидерство", каза той.

Политиката в минало време

Според проф. Слатински НДСВ и царят са създали почвата в България, върху която избуя новото отношение към политиката, когато не са важни ценностите, не е важен личният авторитет, не е важно отстояването на позиции.

"Сега не знаеш коя партия за какво е. По-рано не беше така. Едни бяха за постепенен преход, други - за шокова терапия. Едни са за бърза приватизация, другите - за нещо като мимикрия на приватизацията. Едните са за свободата на човека, за излизането извън клетката. Другите разказваха опуси и приказки как ще си запазим клетката, но малко ще я разширим. Но тогава се знаеше кой е ляв, кой е десен", каза той.

Специалистът по национална сигурност е убеден, че след края на романтичния период на българската политика от 90-те години на миналия век са се създали условията в политиката "да избуяват персони илитерати, които не са прочели и една книга, които са оперирани от стратегическа визия и за които не е важно накъде ще върви България, а да разпределят потоци от пари и да хвърлят големи суми от джипката".

Какъв президент ѝ трябва на България?

"Добре е демократичната общност да намери ново и по-младо лице. Ако може и да е жена. Българската политика е много омъжкарена, мачовизирана. А ние имаме прекрасни специалисти жени, дори и в сферата на сигурността. Мъжете понякога създават излишен шум. Те идват от предишните служби и структури. Те са индоктринирани. Аз защо не общувам сега с 90 процента от моите колеги и приятели. Защото аз съм пришълец в сигурността, а те всичките са формирани и форматирани от предишното мислене. И изведнъж маските на евроатлантическата ориентация се обелват като кората на банан и отдолу се показва старото, проруско мутирало в рашистко, путинистко мислене. Те не могат да се измъкнат от тези ограничения, от този корсет, от тази щампа на мислене. По-добре да си запазим приятелството, отколкото да се изпокараме на първия разговор. В мен всичко се възмущава, когато един мислещ, трезв човек започва да развива тези в подкрепа на едно бункерно чудовище, на една абсурдна война, която продължава да убива."

Според професора в момента за България много голям проблем са изпълзелите навсякъде мимикрирали путинисти, които през последните 15-20 години са се правели на натовци и прозападни.

"Печелили са курсове, стипендии, обучения, академии... Дори президентът... Те са феномен, цяла кохорта. Там, където се преподава национална сигурност, огромна част от преподавателите говорят абсурдни неща. В аудиториите масово пълзи рашизъм. Сега всички маски паднаха. Те доказаха, че тяхната преориентация е била формална. Както с езика. Стария съветски староговор го сменихме с новия атлантически новоговор, не променихме разбирането за понятията. Много ми е болно, защото с тези хора сме били 20 години, писали сме проекти, участвали сме. Мислел съм, че и те като мен са били убедени, че най-доброто, което се случва на България, е ЕС и НАТО. Изведнъж се оказва, че това е просто една кора, която, като я разчопли войната в Украйна, отдолу бликна черна, мазна, противна, прорашистка слуз. Страшно е това", каза той.

''Радев в главата си е чугунен''

Проф. Слатински коментира и позициите на президента Радев.

"Дори Орбан много често е проруски от чист келепир, едните пари употребява. Докато нашият президент в главата си е чугунен. Давам го като пример колко дълбока е тази мимикрия. За това говори и политологът Иван Кръстев като по-широк план в Източна Европа. Извършихме прехода като мимикрия. Ние не си променихме същността, ценностите, разбиранията, а просто облякохме новите демократични фланелки. Сега те се протъркаха и отдолу лъснаха руските рубашки", каза професорът.

Според Слатински България не е извървяла демократическия катарзис и е пронизана от соцносталгизъм, който избива все повече в антидемократизъм и антиевропеизъм, прорашизъм и пропутинизъм.

"Ако ние като общество не го разберем това, ако младите хора не се опитат да осъзнаят заплахата, защото то не е само в говоренето, не е само в мисленето, не е само в това ти дали си за Путин или си против, това е една атмосфера, в която се създават удобни канали, удобни възможности и дори се "изпират" съвести, ти по някакъв начин да се подложиш на Русия. Това е една прогнила от безкритично отношение към Русия почва. За някои хора от моето поколение това все пак е разбираемо, защото до голяма степен е свързано с младостта - идеализираме всичко, което ни се е случило тогава. Но за мен е потресаваща пълната пасивност на младите хора. Без да са чели една руска книга, без да са гледали един руски филм, без да са били един ден в Русия, без да се интересуват изобщо от Русия, те развиват едно отмъстително проруско чувство", смята той.

Путин обяви война на емпатията

Според професора младите хора трябва да разберат, че или България ще стане нормална европейска държава, или ще се превърне в сива зона, в която ще властва един проруски манталитет и при някакво геополитическо сътресение, лесно може да стане плячка на Русия.

"Младите трябва да отворят очите си и да разберат какво е това путинизъм, какво е това Русия. Да видят, че това е една чудовищна страна. Тотално унищожена емпатия. Путин обяви война на емпатията, защото тя пречи да се контролират хората. Ако изпитваш състрадание към жертвите, към слабите, към нещастните, към почтените хора, ти не можеш да бъдеш контролиран лесно. Второто е пълното унищожение на свободата на човека. Трето - пълното атомизиране на индивида. Между индивида и Путин не стои никой. Няма ги структурите на гражданското общество", каза той.

Според проф. Слатински сега Русия се превръща в един информационен цифров концлагер.

Русия е чудовище. Величието ѝ е в това да граби, а ако не може - да разрушава

"Ще ми се младите да се поинтересуват какво е Русия. Защото в момента най-големият враг и изобличител на Русия е самата Русия. Но ако ти искаш да я видиш. Ако искаш да разбереш в какво чудовище се превръща тази държава. От хора, от които е оперирано състраданието към другите. От хора, които разбират великостта на Русия само като да взима, да граби, да унищожава. Страна, която не може да произведе нищо съществено. Единственото, което може, е да отнема. Ако не може да отнеме - да разруши. В самия център на планетата земя на мястото на Русия се образува една огромна черна дупка. Тя не може да усвои 45 процента от територията си. Там няма пътища, няма болници, няма нищо, а заема нови територии", каза експертът по национална сигурност.

Какво е "руският мир" - в Донецк пристигнаха водоноски

Слатински е убеден, че Русия няма никакво намерение да възстанови живота в завладените украински земи, които ще останат като унищожени черни територии. Той припомни, че малко преди началото на конфликта в Донецк имаше европейско първенство по футбол, а сега в града има случаи на тиф и по улиците бродят плъхове.

"Днес в Донецк се радват, когато им докарат вода! Ето това е руският мир", каза той.

Според Слатински политически фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски до голяма степен са функция на тоталните провали в нашия преход.

"Новото качество демократи не може да се роди от нас. Ние сме загубили мача за демокрация. Ние можем само да стискаме палци на младите и ако някой някъде нещо не знае, да им помогнем. Но сега е време за младо лидерство на хора - 35-50 годишни, които знаят езици, професионалисти от различни области. В момента България изпитва остър дефицит на млади проевропейски демократични лидери. Това се вижда и в аудиториите. Например у нас изобщо не им пукаше какво се случва в Сърбия. Една тръпка не мина! Във всички други балкански държави - албанци, хървати, словенци, черногорци - отвсякъде имаше подкрепа за студентите срещу мегаломана и психопат Вучич, само България остана тиха", посочи той.

С професор Слатиски разговаряхме и за новата му книга "За сигурността", която отскоро е по книжарниците, която той определя като своето "научно завещание".

Грешките на НАТО и Запада

"Навсякъде в България вече се преподава сигурност, а няма авторски книги. Тук всичко е само мое. Науката за сигурността е най-великата наука, защото тя всъщност е науката за живота. Всеки от нас най-малко е мениджър на собствената си сигурност. Част от голямата ми битка, като човек прогледнал малко в сигурността, е срещу това заслепено живеене върху крилете на триумфализма, че е настъпил краят на историята, че вече светът е демократичен, че с рухването на двуполюсната система всичко е цъфнало и вързало. Това, което Фукуяма нарече "края на историята". САЩ като велика сила - икономически, финансово и прочее, се насадиха и бяха признати като най-великата сила и в науката за сигурността. Те почнаха да диктуват модата, да ни казват как е правилно да се мисли и ние удобно се разположихме. Защото освен че ни казват как да мислим, те ни плащат директно или индиректно да мислим така - конференции, стипендии, академии... И аз съм бил натовски стипендиант. И се опитах, без още много да разбирам, през 1994 г. да им обясня колко сериозно понякога грешат. Като председател на комисията за национална сигурност в парламента се опитах да им кажа: "Не вземайте ядрените оръжия на Украйна". Имам го изказването пред парламентарната асамблея на НАТО. Гледат ме и се чудят - тоя пък кой е, какви ги говори. Чудя се, как аз, който до вчера съм бил компютърен специалист, съм го знаел още през 1992-3-4 година и съм можел да го кажа. Насаждаха ни, че армиите трябва да малки, мобилни, едни такива бутикови. Опитвал съм се да им обяснявам: "Вижте бе, хора, ценностите са ценности, ако ти се готвиш да ги отстояваш, ако трябва в борба на живот и смърт. В противен случай те са плакати, те са лозунги". Така ни учеха нас, така са учили и президента Румен Радев, който като папагал го е повтарял. Не е само той. Всички нас - във Военна академия, в полицейска академия ни учеха, че армията трябва да е малка и мобилна, с една абсолютно неработеща структура. Големият късмет на Украйна беше, че още не се беше реформирала по рецептите на НАТО и САЩ", коментира експертът по национална сигурност.

По думите му промените в начините за водене на съвременна война са се оказали изненада за всички специалисти.

"И аз не съм баба Ванга, въпреки че два пъти съм бил при нея, но никой не успя да предвиди дроновата революция. Всеки е писал по нещо, но като част от войната. Но философският въпрос е, че до последно НАТО планираше - и нас така ни караше, т. нар. "ресурсноориентирани стратегии" - как да използваме това, което имаме. А новото време, времето на рисковото общество, е време на целево ориентираните стратегии. Тоест, не "имаме си НАТО, на което да му намерим работа", а "имаме работа, която да се свърши". Да се работи според врага, според технологиите..., планираш според рисковете, опасностите, предизвикателствата и заплахите. Иначе ще се случи както с нашата армия и система за сигурност. Махаме нейната тотална прогнилост! България, повярвайте ми, мога да го кажа отговорно, е тотална катастрофа. Проникната е системата ни за сигурност отвсякъде! Не само от руските служби, които са вездесъщи, които си запазиха мозъчните звена - те мислят дълбоко, но мислят в неправилната посока. Руските служби са най-опасните и най-многочислените, и най-жестоките. Те съчетават някогашното КГБ много често с ноу-хауто на рускоезичната мафия. Това са просто главорези, убийци, преродени чекисти и вампири. Но по-страшното е друго - че цялата ни система е ориентирана да реагира реактивно, тоест тя върви след събитията. Тя констатира факти. Ние не говорим на езика на превенцията, на управлението на рисковете, на ранното сигнализиране, на прогнозирането, ние говорим само за реагиране", каза той.

Краят на еднополюсния свят със суперсила САЩ

Професор Слатински коментира и рухва ли глобалната система за сигурност в света, завещана ни след Втората световна война, след идването на власт на Доналд Тръмп в САЩ.

"Моята теза отдавна е, че еволюцията на еднополюсния модел с една световна суперсила в лицето на САЩ е неизбежна и аз очертавах четири възможно трансформации на този модел. Нямаше как този модел да просъществува. Той беше свързан с нагласата за относителна сигурност. Но това беше просто един междинен етап. В един момент трябваше да се извърши преход, който се ускори от атентатите на 11 септември и навлизането ни в рисковото общество. Тоест, беше невъзможно еднополюсният модел да съществува в този си вид. Исторически той беше преходен, но можеше да бъде управляван към нещо като квази-еднополюсен - центриран около Запада. С идването на Тръмп обаче светът е пред катастрофа. Той, колкото и да е симптом за една тежка болест, вече е и ускорител на тази болест. Той не е само следствие на причина, но и въздейства върху причината. Както и да го гледаме, Тръмп е трагедия. Той е най-голямото геополитическо нещастие, което можеше да се случи на света. Действително е "черен лебед с риж перчем". И за голямо съжаление Западът и ние не пожелахме да видим първите прояви. Нашата система за ранно сигнализиране не се включи. Още през първия си мандат Тръмп показваше какъв е. Проспахме го, не извлякохме поуки. Срам е този човек да е лидер на света!", каза той.

Путин и Тръмп като конници на апокалипсиса

Слатински коментира и лидерството на ЕС.

"Имаме Калас, имаме Фон дер Лайен, това имаме! Какво да направим, откъде да намерим друго! Те са храбри жени, но политическият им хоризонт е къс. Необходима е промяна на елитите, които са възпитавани "Като Америка няма втора". Че Европа е малката сестричка, която винаги трябва да се оплаче на големия брат. Величието и проклятието на демокрацията са ценностите. Какво е днес Тръмп? Какво е Орбан? Какво е Фицо? Какво е Путин? Какво е Пеевски? Какво е Борисов? Всичките си приличат по едно - те нямат уважение към никакви ценности. За тях ценностите са боклук и пречка. Тръмп руши ценностите на американското общество, а то без ценности вече няма да е американско общество. Затова е опасен", каза той.

Според професора най-лошото, което може да се случи, е светът от сегашния еднополюсен модел с водеща роля на САЩ да премине към друг еднополюсен модел със супер сила Китай.

"Винаги съм оценявал слуховете за превръщането на Китай в единен полюс като силно преувеличени. Но от друга страна... Това е съвсем друга държава. Путин е имитатор в опитите си да гради цифровия концлагер. Но тези социални кредити са опит да се гарантира лоялност на обществото към целите, които си поставя китайското ръководство. Путин прави същото, но по много по-кошмарен начин. За него е важно подчинението на обществото, страха на обществото. Той превърна своето политическо и физическо оцеляване в главна задача на руското общество. Той ще воюва може би до последния руснак", посочи той.

Слатински сравни Путин и Тръмп с "конници на апокалипсиса".

Целия разговор можете да гледате тук: