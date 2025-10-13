Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство (видео)

В студиото на OFFNews гостува Ивет Добромирова - пиар експерт и дългогодишен журналист. Разговаряхме за изводите от резултатите на частичните местни избори в Пазарджик, на които ДПС-Ново начало победи с 17,13%, ПП-ДБ се наредиха втори с 11,75%, а ГЕРБ останаха едва на шесто място с резултат от 6,61%. Избирателната активност, отчетена от ОИК-Пазарджик, е 35,09%. Обсъдихме политическите отношения между лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и ДПС-НН Делян Пеевски.

"Според мен това, което в България се нарича дясно, загуби това право в момента, в който участваха задкулисно в подкрепата на Румен Радев за втори мандат. "Демократична България" (ДБ) нямаше свой кандидат за президент и проведе груба кампания срещу независимия кандидат Лозан Панов. ДБ от самото начало работеше срещу него, а ПП от самото начало подкрепяше Радев. Тогава текаха преговорите между ПП и ДБ за бъдещо управление, в този момент се ковеше то. Целта беше ДБ да няма кандидат, а Румен Радев да бъде избран още на първи тур с 60% от гласовете. Такова изказване направи Атанас Атанасов", коментира Добромирова.

Тя е на мнение, че е трудно ситуацията на предстоящите в края на 2026 г. президентски избори да бъде различна за ПП-ДБ. Според нея до голяма степен причината за "неадекватността" на коалицията се корени в това, че нямат необходимите квалификации и качества, за да се справят с обстановката.

"Факт, е че успяха да изградят и заслужават за това поздравления - хомогенна електорална маса с манталитета на секта, което е характерно за всяко едно твърдо ядро на политическа формация. Лидерът е прав, дори когато греши", заяви Ивет Добромирова.

Тя бе категорична, че колкото и да са намалели ГЕРБ - продължават да са "най-голямото политическо животно на терен" и затова е на мнение, че няма как ПП-ДБ да достигнат до балотаж за президент, без да са се обединили в обща кандидатура. Въпреки това подчерта, че след т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ двете формации нямат шанс да издигнат обща кандидатура на президент.

Ивет Добромирова коментира, че подалият оставка съпредседател на ПП Кирил Петков е обречен да се върти в орбитата на партията и да бъде нещо като почетен председател, подобно на позицията, която до скоро изпълняваше Ахмед Доган в партията си ДПС.

По повод победата на Пеевски в Пазарджик комуникационният експерт заяви:

"От една страна - местните избори не са показателни за парламентарните, но от друга страна се видя, че Пеевски е много изкусен политически играч и използва всяка една ситуация като тест - да види къде е стигнал политически и как върви. ДПС бяха властелин на изборите - до един глас, до един човек. Безспорно покупката на гласове винаги е била във фокуса на обществото, но всъщност това разводнява действителния проблем, който е за преливането на гласове. Начинът, по който партиите се отнасят към своя електорат като към крепостни. Голяма тежест на изборите имат хора, които гласуват по убеждение, а твърдият електорат на ГЕРБ и ДПС винаги са били разменна монета. Тези гласове са били разпределяни към всяка една формация в българския парламент. Нека не се лъжем - техни гласове са разпределяни и към ПП-ДБ, тогава когато по манастирите и подобни места се е договаряло управлението на държавата. Изборите в национален мащаб винаги са се решавали до голяма степен предварително и от договорките между големите политически играчи. Всичко останало е шум за пред аудиторията и гладиаторската арена на социалните мрежи, където си внушаваме, че нещо зависи от нас."

Според нея заплахата за правителството е икономическа, а не политическа.

"Политически картите са раздадени - Пеевски ще крепи парламента и правителството, докато не реши, че ще му е от полза то да падне. В момента дори не съм сигурна, че и Борисов може да свали собственото си правителство. Ако Пеевски не иска - той няма как да го свали. Основното предизвикателство е икономическо и от това зависи колко ще изкара този кабинет, защото ми се струва, че Борисов няма да иска да поеме негатива на лоша икономика."

Ивет Добромирова изтъкна, че предстои обсъждане на следващия бюджет, както и че дефицитът на сегашния е много висок.

