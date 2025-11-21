Ивайло Йонков и активистът Петър Петков в сблъсък за разширяването и поскъпването на зоните в София (видео)

Ружа Райчева 21 ноември 2025 в 16:42 758 1
Ивайло Йонков, Ружа Райчева и Петър Петков

В студиото на OFFNews гостуват общинският съветник от "Синя София" Ивайло Йонков и активистът Петър Петков.

При гласуването в Столичния общински съвет (СОС) Йонков бил против разширяването и поскъпването на синя и зелена зона в София.

През 2011 г. Петър Петков протестира срещу въвеждането на зоните в София, но към днешна дата е на противоположното мнение и защитава поскъпването и разширяването им.

Събрахме двете гледни точки в опит за намиране на баланс и като огледален формат на гостуването на Борис Бонев от "Спаси София" за разговор с главния ни редактор Владимир Йончев по същата тема.

Чуйте целия разговор във видеото. Абонирайте се за подкаста на OFFNews в YouTube!

    craghack

    21.11 2025 в 16:56

    Моите уважения, но защитника на увеличението е тежко неадекватен. Рестрикции трябвали, за да се оправи положението. С какво ще е по-различно от сегашното не е ясно. Очевидно не се вози и в градския транспорт, защото ако го правеше щеше да знае, че пътуването в него е некомфортно и често пъти адски непрактично. Интересно защо не му светва, че ако се построят 3 - 4 многоетажни паркинга, то проблема с паркирането ще се реши? Точно както е направено във всеки един град западно от София.
    Другият събеседник е адекватен. Това е моделът.
     
