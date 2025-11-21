Ивайло Йонков и активистът Петър Петков в сблъсък за разширяването и поскъпването на зоните в София (видео)

В студиото на OFFNews гостуват общинският съветник от "Синя София" Ивайло Йонков и активистът Петър Петков.

При гласуването в Столичния общински съвет (СОС) Йонков бил против разширяването и поскъпването на синя и зелена зона в София.

През 2011 г. Петър Петков протестира срещу въвеждането на зоните в София, но към днешна дата е на противоположното мнение и защитава поскъпването и разширяването им.

Събрахме двете гледни точки в опит за намиране на баланс и като огледален формат на гостуването на Борис Бонев от "Спаси София" за разговор с главния ни редактор Владимир Йончев по същата тема.

Чуйте целия разговор във видеото. Абонирайте се за подкаста на OFFNews в YouTube!