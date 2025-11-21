Ивайло Йонков и активистът Петър Петков в сблъсък за разширяването и поскъпването на зоните в София (видео)

В студиото на OFFNews гостуват общинският съветник от "Синя София" Ивайло Йонков и активистът Петър Петков.
При гласуването в Столичния общински съвет (СОС) Йонков бил против разширяването и поскъпването на синя и зелена зона в София.
През 2011 г. Петър Петков протестира срещу въвеждането на зоните в София, но към днешна дата е на противоположното мнение и защитава поскъпването и разширяването им.
Събрахме двете гледни точки в опит за намиране на баланс и като огледален формат на гостуването на Борис Бонев от "Спаси София" за разговор с главния ни редактор Владимир Йончев по същата тема.
Чуйте целия разговор във видеото. Абонирайте се за подкаста на OFFNews в YouTube!
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.