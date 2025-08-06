Определиха шефовете на ''Магазините за хората''. Те ще решат колко обекти да има, първият отваря наесен

Определен е съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД. Назначеният Съвет на директорите е тричленен, като представители на държавата са включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член – Ивайло Маринов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Николай Петров е с над 25 години лидерски опит в сектора на търговията на дребно. Специализирал е в управление на кризи, бизнес трансформация и оперативна ефективност. Успешно е изграждал и разширявал вериги супермаркети в България и Узбекистан, както и е участвал в множество проекти в Австрия, Германия и други европейски страни.

Олга Стоянова е с близо 30 години юридически опит, като от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните. През годините два пъти е заемала и поста „Съветник на министъра“. Ивайло Маринов е юрист по корпоративно и търговско право с утвърден опит в ефективното управление.

Димитър Спасов, дългогодишен управител на едни от най-големите търговски вериги в България, ще подпомага дейността като съветник на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. С експертизата си в управлението на ритейл бизнес и логистични процеси той ще допринесе за стратегическото развитие и прилагането на ефективни търговски решения в рамките на инициативата.

Изпълнителен директор на дружеството ще бъде избран от борда на директорите между тях. Този управленски орган ще предприеме всички последващи действия, свързани с вписването на дружеството в Търговския регистър и подготовката за реален старт на дейността, уведомяват от МЗХ.

Това стана възможно, след като на заседание Министерският съвет прие разпореждане за образуване на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала, който е в размер на 10 000 000 лв. Решението за създаването на магазините беше записано в държавния бюджет на България за 2025 г.

Седалището на „Магазин за хората“ ЕАД е в София, като разходите за образуването на дружеството са осигурени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. За възможно най-бързото започване и осъществяване на дейността на дружеството се разчита на партньорско взаимодействие с Централния кооперативен съюз.

Структурата на магазините ще бъде изградена като интегриран, нискоразходен търговски модел, който включва разнообразни канали за предлагане на стоки от първа необходимост — shop-in-shop решения, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи, онлайн търговия и B2B дистрибуция, заявяват от МЗХ.

Основната цел на дружеството е да отговори на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дейността на „Магазин за хората“ ЕАД е насочена не към изграждане на самостоятелна търговска верига, а към внедряване на устойчиви и социално ангажирани решения, които облекчават потребителите в условия на инфлационен натиск и подкрепят ценова стабилност, заетост и регионално развитие, уверяват от МЗХ.

Дружеството може да развива и съпътстващи дейности, свързани с логистика, доставки, маркетинг, партньорски мрежи и други инициативи, незабранени от закона, с цел постигане на икономическа ефективност и социален ефект.

Планира се първият обект да заработи на територията на област Пловдив още през есента. Точният брой магазини, които ще бъдат включени в инициативата, ще бъде определен от ръководството на дружеството „Магазин за хората“ ЕАД, става ясно още от прессъобщението на земеделското министерство.