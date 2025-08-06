Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Определиха шефовете на ''Магазините за хората''. Те ще решат колко обекти да има, първият отваря наесен

Ружа Райчева 06 август 2025 в 14:56 4464 10
Хляб. Снимката е илюстративна

Снимка БГНЕС/Лили Тоушек
Хляб. Снимката е илюстративна

Определен е съставът на първия Съвет на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД. Назначеният Съвет на директорите е тричленен, като представители на държавата са включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член – Ивайло Маринов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Николай Петров е с над 25 години лидерски опит в сектора на търговията на дребно. Специализирал е в управление на кризи, бизнес трансформация и оперативна ефективност. Успешно е изграждал и разширявал вериги супермаркети в България и Узбекистан, както и е участвал в множество проекти в Австрия, Германия и други европейски страни.

Олга Стоянова е с близо 30 години юридически опит, като от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните. През годините два пъти е заемала и поста „Съветник на министъра“. Ивайло Маринов е юрист по корпоративно и търговско право с утвърден опит в ефективното управление.

Димитър Спасов, дългогодишен управител на едни от най-големите търговски вериги в България, ще подпомага дейността като съветник на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. С експертизата си в управлението на ритейл бизнес и логистични процеси той ще допринесе за стратегическото развитие и прилагането на ефективни търговски решения в рамките на инициативата.

Изпълнителен директор на дружеството ще бъде избран от борда на директорите между тях. Този управленски орган ще предприеме всички последващи действия, свързани с вписването на дружеството в Търговския регистър и подготовката за реален старт на дейността, уведомяват от МЗХ.

Това стана възможно, след като на заседание Министерският съвет прие разпореждане за образуване на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала, който е в размер на 10 000 000 лв. Решението за създаването на магазините беше записано в държавния бюджет на България за 2025 г.

Седалището на „Магазин за хората“ ЕАД е в София, като разходите за образуването на дружеството са осигурени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. За възможно най-бързото започване и осъществяване на дейността на дружеството се разчита на партньорско взаимодействие с Централния кооперативен съюз.

Структурата на магазините ще бъде изградена като интегриран, нискоразходен търговски модел, който включва разнообразни канали за предлагане на стоки от първа необходимост — shop-in-shop решения, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи, онлайн търговия и B2B дистрибуция, заявяват от МЗХ.

Основната цел на дружеството е да отговори на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дейността на „Магазин за хората“ ЕАД е насочена не към изграждане на самостоятелна търговска верига, а към внедряване на устойчиви и социално ангажирани решения, които облекчават потребителите в условия на инфлационен натиск и подкрепят ценова стабилност, заетост и регионално развитие, уверяват от МЗХ.

Дружеството може да развива и съпътстващи дейности, свързани с логистика, доставки, маркетинг, партньорски мрежи и други инициативи, незабранени от закона, с цел постигане на икономическа ефективност и социален ефект.

Планира се първият обект да заработи на територията на област Пловдив още през есента. Точният брой магазини, които ще бъдат включени в инициативата, ще бъде определен от ръководството на дружеството „Магазин за хората“ ЕАД, става ясно още от прессъобщението на земеделското министерство.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    23460

    10

    мнение от IP

    07.08 2025 в 07:47

    -0
    +0
    Банани ще има ли целогодишно, или само на Нова година? А ягоди? Щото помня как с брат ми се редувахме на опашка и за двете....

    5012

    9

    Калпазан

    07.08 2025 в 07:31

    -0
    +10
    Делянчо съсипа куп дребни търговци с "Лафка" и успешно я фалира. Сега ще направи същото, само, че с наши пари. Десет милиона ли? Страх ме е само като си помисля колко ще се налеят още, за да се крепи тази глупост. Грижи за бедните, дрън-дрън.

    24568

    8

    dolivo

    07.08 2025 в 07:11

    -0
    +10
    за тоя провал ще плащаме всички.

    3243

    7

    user4eto

    07.08 2025 в 07:05

    -0
    +10
    По заплатите ще ги познаете.

    6759

    6

    GB

    06.08 2025 в 21:19

    -0
    +10
    Също, надценката да е до 10%.

    На какви цени ще се слага тя?
    На тези производители, които също са "наши" и ще си прибират паричките, без значение дали се купува продукцията им?

    Затова ли пък забраниха на частните магазини да правят намаления с повече от 10%?

    Конкуренция ли?

    6759

    5

    GB

    06.08 2025 в 21:08

    -0
    +10
    Значи от данъците вече взеха 10 млн.
    Следват заплати, назначаване на "подходящи" продавачи, служители по места.
    После, пак от данъците, закупуване на стоки.
    После, ДДС на стоките към цената при покупка.
    После, бракуване и, евентуално, рециклиране за наша сметка.
    Евентуално, заробване чрез плащане на част от заплатите с ваучери.
    Само да си "наш" човек...

    Идат избори.

    4918

    4

    Koel

    06.08 2025 в 19:43

    -0
    +16
    Пълна порнография. Със свиня.

    23460

    3

    мнение от IP

    06.08 2025 в 17:04

    -0
    +8
    Ще влизам там да си припомням 1970-та...

    2970

    2

    Джендо Джедев

    06.08 2025 в 15:06

    -0
    +10
    Бирите ще трябва ли да ги обръщаме, за да гледаме дали не са с "мезе" вътре като "едно време"? :D

    3980

    1

    Niko Kolev

    06.08 2025 в 15:04

    -0
    +15
    WOW, ще мина да си купя пуканки, когато мина край първия от тях.

     
    X

    Иванчева и Петрова: Осъдиха ни само по косвени доказателства