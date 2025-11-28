Край на БИСЕРА6: България се подготвя за плащания в евро

Управителният съвет на Българската народна банка даде съгласие „БОРИКА“ АД да прекрати дейността си като оператор на платежната система за клиентски преводи в левове БИСЕРА6, считано от 1 януари 2026 г., съобщават от. централната банка.
Решението е част от подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство в България.
С оттеглянето на БИСЕРА6 от посочената дата се обезсилва и лицензът на „БОРИКА“ за опериране на системата.
Компанията вече е изготвила необходимата организация и план за прекратяване на дейността, като е гарантирано, че финансовата стабилност на участниците няма да бъде застрашена. Осигурено е и навременното изпълнение на всички задължения по операциите, обработвани през системата до окончателното и спиране.
