БНБ определи кои 6 банки ще имат допълнителни буфери в еврозоната

Управителният съвет на БНБ определи кои шест големи банки у нас ще поддържат допълнителни буфери след влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г.
Нивата на на буферите за т.нар. "системно значими институции" са определени на база общата стойност на рисковите експозиции.
БНБ е също така определила за тези банки конкретно ниво капиталов буфер, който те трябва да поддържат — процент от общите си рискови експозиции. Това са:
- УниКредит Булбанк — 1.00%.
- Обединена българска банка — 1.00%.
- Банка ДСК — 1.00%.
- Юробанк България — 1.00%.
- Първа инвестиционна банка — 0.75%.
- Инвест Кепитъл, Централна кооперативна банка — 0.50%.
Тези банки ще трябва да задържат допълнителен капитал, над изискванията за другите банки, с цел устойчивост на банковата система.
Целта на мярката е, ако една от тези системно значими банки попадне в затруднение, рисковете за останалите банки и за вложителите да са по-ограничени благодарение на тези буфери.
Така БНБ — в съгласие с европейските правила — активно следи кои банки са системно важни и прилага макропруденциални мерки, за да минимизира системни рискове, става ясно от съобщение на БНБ.
