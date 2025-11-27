БНБ определи кои 6 банки ще имат допълнителни буфери в еврозоната

Ексклузивно Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

OFFNews 27 ноември 2025 в 12:04 608 0
БНБ

Снимка БГНЕС
Българска народна банка

Управителният съвет на БНБ определи кои шест големи банки у нас ще поддържат допълнителни буфери след влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г.

Нивата на на буферите за т.нар. "системно значими институции" са определени на база общата стойност на рисковите експозиции.

БНБ е също така определила за тези банки конкретно ниво капиталов буфер, който те трябва да поддържат — процент от общите си рискови експозиции. Това са:

  • УниКредит Булбанк — 1.00%.
  • Обединена българска банка — 1.00%.
  • Банка ДСК — 1.00%.
  • Юробанк България — 1.00%.
  • Първа инвестиционна банка — 0.75%.
  • Инвест Кепитъл, Централна кооперативна банка — 0.50%.

Тези банки ще трябва да задържат допълнителен капитал, над изискванията за другите банки, с цел устойчивост на банковата система.

Целта на мярката е, ако една от тези системно значими банки попадне в затруднение, рисковете за останалите банки и за вложителите да са по-ограничени благодарение на тези буфери.

Така БНБ — в съгласие с европейските правила — активно следи кои банки са системно важни и прилага макропруденциални мерки, за да минимизира системни рискове, става ясно от съобщение на БНБ.

