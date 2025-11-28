БДЖ и Ивкони Експрес са кандидатите за пътнически превозвачи у нас

Подадени са пет оферти от двама оператори по процедурата за извършване на пътнически превози с железопътен транспорт. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в Пловдив.

Процедурата беше открита в края на август, а крайният срок за подаване на оферти изтече вчера в полунощ.



Процедурата е разделена на три обособени позиции за три региона в страната – западен, северен и южен. За Западния регион, който обхваща 75% от общия обем на железопътните превози, е подадена една оферта - от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

За Северния и Южния региони, съответно с обем на превозите от 14% и 11%, са подадени по две оферти - от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и от „Ивкони Експрес“ ЕАД.