БДЖ и Ивкони Експрес са кандидатите за пътнически превозвачи у нас

Подадени са пет оферти от двама оператори по процедурата за извършване на пътнически превози с железопътен транспорт. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в Пловдив.
Процедурата беше открита в края на август, а крайният срок за подаване на оферти изтече вчера в полунощ.
Процедурата е разделена на три обособени позиции за три региона в страната – западен, северен и южен. За Западния регион, който обхваща 75% от общия обем на железопътните превози, е подадена една оферта - от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.
За Северния и Южния региони, съответно с обем на превозите от 14% и 11%, са подадени по две оферти - от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и от „Ивкони Експрес“ ЕАД.
„Очаквам до края на годината да приключим с оценката на предложенията, след което ще има яснота всеки регион от кой оператор ще бъде обслужван“, посочи още Гроздан Караджов. Срокът на договорите ще бъде 12 години, считано от 13 декември 2026 г.
