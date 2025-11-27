Вижте първия от новите влакове на Шкода за България (снимки и видео)

Чешката група „Шкода“ завърши производството на първата от 25-те нови електрически мотриси за България.

Договорът за доставката на тези влакове, включващ цялостно обслужване в продължение на 15 години, беше подписан от групата през септември 2024 г. Договорът, на стойност около 640 милиона лева, засилва позицията на групата „Шкода“ на балканския пазар. В България се очаква те да дадат значителен принос за модернизацията на железопътния транспорт. В допълнение към този проект, чехите произвеждат и осем метро влака за софийското метро.

Влаковете са проектирани като модерни четирисекционни електрически мотриси, базирани на доказаната платформа RegioPanter, която успешно работи от много години в Чехия, Словакия, а по широка релсова линия - и в Латвия и Естония.

„Успяхме да завършим първия влак за България в рамките на 14 месеца след подписването на договора – изключително кратко време, което стана възможно благодарение на пълното разгръщане на нашите най-опитни проектни екипи, дълбоката експертиза на нашите инженери и тясното сътрудничество на няколко производствени завода на Škoda Group. Влакът беше значително адаптиран към нуждите на клиента: от специфична цветова схема и нов интериорен дизайн, през модификации на информационната система, до интегриране на сигнална технология и други функции за безопасност. По този начин Škoda въвежда в България не само доказаната платформа RegioPanter, която вече е изминала около 160 милиона километра по европейските железници, но и възможността много бързо да доставя напълно персонализирани влакове в момент, когато страната спешно се нуждае от модернизация на флота си“, каза Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Škoda Group.

Влаковете са с капацитет от над 300 места, максимална експлоатационна скорост от 160 км/ч и се захранват с 25 kV AC 50 Hz. Те са проектирани да отговарят на настоящите европейски стандарти за безопасност. Škoda Group ще ги оборудва със система за сигурност ETCS от второ ниво, система за охранителни камери вътре и извън влаковете, комфортна климатизация, Wi-Fi връзка, ергономични седалки и многофункционални пространства за пътници с намалена мобилност, родители с колички или велосипедисти.

Частично нископодовата конструкция ще позволи удобно качване и слизане. Групата „Шкода“ ще осигури безпроблемна експлоатация на влаковете по българските железници с цялостно обслужване, което групата ще предоставя в продължение на 15 години от новонаето българско депо.