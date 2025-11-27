Mr. Bricolage отвори магазин от ново поколение на бул. ''Ботевградско шосе'' в София

Френската верига за строителни материали Mr. Bricolage откри най-новия си и модерен магазин в София, който се намира на бул. Ботевградско шосе. Прерязването на лентата съвпадна и с 25-а годишнина от стъпването на марката в България. Mr. Bricolage Mr. Bricolage е една от първите вериги, стъпили на местния пазар, които са посветени на развитието на културата „Направи си сам“.

Mr. Bricolage разположен в ХОПарк е иновативен модел магазин от ново поколение, който обединява на площ от 12 хил. кв.м. съвременни технологични решения, интерактивни дигитални инструменти и асортимент от над 50 хил. продукта. Пространството включва 4 хил. кв.м зона „Градина“, модерен тониращ център, експо зони тип „шоурум“ за баня, кухня и дневна, както и DeLuxe секция за подови настилки. Магазинът на Mr. Bricolage е насочен силно към дигиталните решения. Той е оборудван с гишета за самообслужване, LED осветление, което консумира по-малко електроенергия и редица други системи за по-ефективно управление и логистика.

Новият обект е най-мащабното и съвременно попълнение в портфолиото на веригата с инвестиция от 40 млн. лв. В него ще работят 110 служители и по този начин общо наетите работещи във веригите на Mr. Bricolage в страната достига 944 души.

За 25 години веригата е инвестирала 174 млн. лева в българската икономика, управлява 13 магазина в десет български града, през които е обслужила 65 млн. клиенти. Откритият на 26 ноември нов обект разширява портфолиото на Mr.Bricolage България до 14 магазина. На събитието посветено на отварянето на магазина присъстваха над 500 представители на бизнеса, партньори, официални лица, медии и гости, които първи имаха възможност да разгледат най-големия и най-иновативен обект на веригата до момента.

Изпълнителният директор на Доверие Брико АД, компанията, която държи лиценза за френската марка в страната, Андрей Евтимов разкри един от най-любопитните моменти от ранната история на веригата първият български магазин открит през 1999 г. Първата конфигурация за новия обект се е зарпдо; като импровизирана скица върху салфетка на гарата в Орлеан, Франция.

„Това е наистина една легенда, която е истина. Първият проект на първия ни магазин начертахме заедно с главния архитект на Mr.Bricolage Франция, върху салфетка, докато чаках влака на гарата в Орлеан, за да отпътувам за Париж. Коментирахме размерите, структурата, за това как трябва да изглежда. Беше есента на 1999 г. В крайна сметка магазинът, който отворихме след една година, удивително приличаше на онзи, появил се на салфетката,“, коментира Анрей Евтимов.

Мишел Розо, началник на Икономическата служба на Франция в България, Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, и Огнян Донев, изпълнителен директор на група „Софарма“ и акционер в "Доверие Брико" също поздравиха компанията по случай 25-годишният й юбилей и откриването на новия магазин.

„Пожелавам ви не само търговски успехи, а и устойчиво развитие, което да продължи да обогатява нашата общност. Благодаря ви за доверието и вложената енергия – искрено ви желая още много успехи,“ , отбеляза Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“, в който попада новия магазин на Mr. Bricolage, по време на церемонията.