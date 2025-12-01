Нов рязък спад за биткойн и криптовалутите

Цената на биткойн регистрира ново рязко поевтиняване в понеделник, продължавайки стръмния ноемврийски спад. Тази нощ цената на най-голямата криптовалута се понижи с около 6% до 85 640 долара.

Спада последваха и повечето криптовалути. От ноември досега цената на биткойн се е стопила с около 18 000 долара.

По-важна може да е силната корелация на биткойна с фондовия пазар в момента, казват анализатори пред "Ройтерс".

„Биткойнът има тенденция да бъде водещ индикатор за общото настроение по отношение на риска в момента, а неговият спад не вещае нищо добро за акциите в началото на този месец“, коментира в бележка Катлийн Брукс, директор по проучванията в XTB.

„Няма очевиден фактор (в понеделник, бел.ред.), но рязкото намаляване на волатилността през миналата седмица, когато VIX падна под средната стойност за последните 12 месеца, може да е разтревожило някои инвеститори, които остават загрижени за несигурните перспективи до края на годината“, добавя тя.

Етерът - втората по пазарна стойност криптовалута след биткойн, отбеляза спад от 6% до 2840 долара, като през ноември загуби около 22% от стойността си.

Стратегът на Jefferies Мохит Кумар казва, че редица крипто-негативни фактори в навечерието на уикенда са допринесли за натиска върху биткойн в понеделник, пише "Ройтерс".

S&P Global понижи рейтинга на тетер, най-голямата стабилна криптовалута в света, миналата седмица, позовавайки се на увеличението на активите с по-висок риск в резервите ѝ и „постоянните пропуски в разкриването на информация“. Междувременно Фонг Ле, главен изпълнителен директор на Strategy, най-големият корпоративен собственик на биткойни в света, заяви в подкаста „What Bitcoin Did“ в петък, че компанията ще обмисли продажбата на своите активи, ако показателят „mNAV“ – стойността на компанията спрямо стойността на нейните биткойн активи – падне под 1. В момента този коефициент е около 1,19, допълва агенцията.