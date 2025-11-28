Туркменистан легализира криптовалутите в опит да привлече инвестиции

Туркменистан прие закон, който легализира и регулира дигиталните активи, включително дейността на криптоборси и компании за добив на криптовалути, съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс.

Новата нормативна рамка, подписана от президента Сердар Бердимухамедов, ще влезе в сила на 1 януари.

Държавният вестник „Неутрален Туркменистан“ съобщи, че законът очертава правилата за създаването, съхранението и използването на виртуални активи, както и техния правен и икономически статус. По информация на правителствен говорител пред „Ройтерс“, регулацията цели да привлече инвестиции и да ускори процесите на дигитализация в страната.

Туркменистан, който разполага с едни от най-големите запаси от природен газ в света, се стреми да диверсифицира икономиката си отвъд газовия сектор, насочен основно към износ за Китай.

В региона Киргизстан вече се позиционира като лидер в криптосектора, след като стартира национална стейбълкойн в партньорство с криптоборсата Binance.