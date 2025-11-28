Ексклузивно Благомир Коцев излезе на свобода

Туркменистан легализира криптовалутите в опит да привлече инвестиции

Президентът Сердар Бердимухамедов е подписал закона, който ще влезе в сила на 1 януари

Антоний Тонев 28 ноември 2025 в 15:17 126 0
Крипто

Снимка Getty Images
Туркменистан легализира криптовалутите.

Туркменистан прие закон, който легализира и регулира дигиталните активи, включително дейността на криптоборси и компании за добив на криптовалути, съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс.

Новата нормативна рамка, подписана от президента Сердар Бердимухамедов, ще влезе в сила на 1 януари.

Държавният вестник „Неутрален Туркменистан“ съобщи, че законът очертава правилата за създаването, съхранението и използването на виртуални активи, както и техния правен и икономически статус. По информация на правителствен говорител пред „Ройтерс“, регулацията цели да привлече инвестиции и да ускори процесите на дигитализация в страната.

Туркменистан, който разполага с едни от най-големите запаси от природен газ в света, се стреми да диверсифицира икономиката си отвъд газовия сектор, насочен основно към износ за Китай.

В региона Киргизстан вече се позиционира като лидер в криптосектора, след като стартира национална стейбълкойн в партньорство с криптоборсата Binance.

Виж още за:

    Антоний Тонев

    Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО влезе в залата