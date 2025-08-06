МС одобри създаването на ''Магазин за хората''

Правителството създава държавно дружество "Магазин за хората". Решението е взето на днешното заседание на кабинета. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството.

"Магазин за хората" ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала, със седалище София. Предметът на дейността му е осъществяване на търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с приоритет ще се предлагат продукти от български производители.

Дружеството ще осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция, както и други дейности, незабранени от закона.

Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места.

Продуктите ще са с до 10% търговска надценка. Ще се използва базата на Централния кооперативен съюз, който има мрежа от магазини в страната, включително в малки населени места.

Решението за създаването на магазините е разписано в бюджета за тази година по идея на Делян Пеевски и с вносител Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". То е и единствената идея на опозицията, която намери място в бюджета за 2025 г.

Очаква се първият "Магазин за хората" да бъде открит през есента.

"Магазин за хората" – поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи решениието на кабинета като "поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика".