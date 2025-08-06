МС одобри създаването на ''Магазин за хората''

Правителството създава държавно дружество "Магазин за хората". Решението е взето на днешното заседание на кабинета. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството.
"Магазин за хората" ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала, със седалище София. Предметът на дейността му е осъществяване на търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с приоритет ще се предлагат продукти от български производители.
Дружеството ще осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция, както и други дейности, незабранени от закона.
Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места.
Продуктите ще са с до 10% търговска надценка. Ще се използва базата на Централния кооперативен съюз, който има мрежа от магазини в страната, включително в малки населени места.
Решението за създаването на магазините е разписано в бюджета за тази година по идея на Делян Пеевски и с вносител Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". То е и единствената идея на опозицията, която намери място в бюджета за 2025 г.
Очаква се първият "Магазин за хората" да бъде открит през есента.
"Магазин за хората" – поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи решениието на кабинета като "поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика".
"Когато Пеевски и Борисов започнат да се грижат за „обикновените хора“, всички аларми трябва да светнат. Защото те никога не са правили нищо без сметка – и никога в интерес на обществото. Сега създават държавен магазин – уж за да е евтино, уж за да има справедливост. Истината? Контрол. Пиар. Пари. И още власт.
Вместо реформи – витрини. Вместо реална помощ за уязвимите – схема, прокарана без обществен дебат, с мълчаливото съгласие на министри, които изпълняват заповедите на Пеевски. Всичко е по познатия модел: задкулисно, непрозрачно, нагло", пише Мирчев във фейсбук профила си.
06.08 2025 в 17:22
06.08 2025 в 14:04
Първо "ново" начало, като че ли има "старо" начало, сега магазин за "хората"!! Другите магазини за животни ли са?
И какво значи малко населено място?
06.08 2025 в 12:47
ТИМ-аджиите в тандем с Шиши. Мечтата на поколения българи! Да им е честито!
