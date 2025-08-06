МС одобри създаването на ''Магазин за хората''

Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

06 август 2025
Правителството създава държавно дружество "Магазин за хората". Решението е взето на днешното заседание на кабинета. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с образуването на дружеството.

"Магазин за хората" ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала, със седалище София. Предметът на дейността му е осъществяване на търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с приоритет ще се предлагат продукти от български производители.

Дружеството ще осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция, както и други дейности, незабранени от закона.

Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места. 

Продуктите ще са с до 10% търговска надценка. Ще се използва базата на Централния кооперативен съюз, който има мрежа от магазини в страната, включително в малки населени места.

Решението за създаването на магазините е разписано в бюджета за тази година по идея на Делян Пеевски и с вносител Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". То е и единствената идея на опозицията, която намери място в бюджета за 2025 г.

Очаква се първият "Магазин за хората" да бъде открит през есента.

"Магазин за хората" – поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи решениието на кабинета като "поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика".

"Когато Пеевски и Борисов започнат да се грижат за „обикновените хора“, всички аларми трябва да светнат. Защото те никога не са правили нищо без сметка – и никога в интерес на обществото. Сега създават държавен магазин – уж за да е евтино, уж за да има справедливост. Истината? Контрол. Пиар. Пари. И още власт.
Вместо реформи – витрини. Вместо реална помощ за уязвимите – схема, прокарана без обществен дебат, с мълчаливото съгласие на министри, които изпълняват заповедите на Пеевски. Всичко е по познатия модел: задкулисно, непрозрачно, нагло", пише Мирчев във фейсбук профила си.

    alfakentavur

    06.08 2025 в 17:22

    Така се надявах във всяка поща да има магазин за хранителни стоки :(

    случайно прочетох

    06.08 2025 в 14:04

    Свинската простотия край няма! На МС също!
    Първо "ново" начало, като че ли има "старо" начало, сега магазин за "хората"!! Другите магазини за животни ли са?
    И какво значи малко населено място?

    Джендо Джедев

    06.08 2025 в 12:47

    "Ще се използва базата на Централния кооперативен съюз, който има мрежа от магазини в страната, включително в малки населени места."

    ТИМ-аджиите в тандем с Шиши. Мечтата на поколения българи! Да им е честито!
     