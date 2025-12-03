БНБ дава предварително одобрение на БАКБ да придобие Токуда Банк

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което, в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ), издаде предварително одобрение на „Българо-американска кредитна банка“ АД за пряко придобиване на квалифицирано дялово участие, надхвърлящо 50% от акциите от капитала и правата на глас в „Токуда Банк“ ЕАД. Това съобщават от централната банка.
Решението се вписва в регулаторната рамка, въведена след установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, което е в сила от 1 октомври 2020 г. От този момент ЕЦБ разполага с изключителна компетентност да оценява уведомленията за придобиване на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, като процесът се осъществява в тясно взаимодействие с БНБ.
Още през юли м.г. КЗК даде зелена светлина на БАКБ да купи Токуда Банк. В решението на КЗК от 18 юли 2024 г. се посочва, че "нотифицираната сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение."
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник