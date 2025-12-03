БНБ дава предварително одобрение на БАКБ да придобие Токуда Банк

03 декември 2025
БНБ разреши на БАКБ да купи над 50% от акциите на Токуда Банк.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което, в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ), издаде предварително одобрение на „Българо-американска кредитна банка“ АД за пряко придобиване на квалифицирано дялово участие, надхвърлящо 50% от акциите от капитала и правата на глас в „Токуда Банк“ ЕАД. Това съобщават от централната банка.

Решението се вписва в регулаторната рамка, въведена след установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, което е в сила от 1 октомври 2020 г. От този момент ЕЦБ разполага с изключителна компетентност да оценява уведомленията за придобиване на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, като процесът се осъществява в тясно взаимодействие с БНБ.

Още през юли м.г. КЗК даде зелена светлина на БАКБ да купи Токуда Банк. В решението на КЗК от 18 юли 2024 г. се посочва, че "нотифицираната сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение."

