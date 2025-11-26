От 27 ноември Revolut няма да прави банкови плащания в лева

Дигиталната банка Revolut обяви сроковете, в които ще работи с лева с предвид предстоящото преминаване към еврото в България.

От 17 декември клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксиран обменен курс от 1,95583 BGN за 1 €.

Клиентите ще могат да извършват трансакции с карти в BGN до 31 декември 2025 г., като сумата ще се удържа от джоба в EUR.

Потребителите няма да понасят никакви допълнителни такси или разходи, съобщават от компанията, която у нас има над 1,2 милиона клиенти на дребно и B2B клиенти.

Всички редовни такси, като например тези за абонаментния план и трансакционните услуги, ще се начисляват в EUR, а не в BGN, считано от 17 декември 2025 г. Няма да има допълнителни такси или разходи в резултат на тази промяна на валутата. Данните за сметката няма да се променят в рамките на тази конверсия.

Банкови преводи

На 27 ноември Revolut ще престане да обработва изходящи банкови плащания в BGN, а от 10 декември банката ще престане да обработва входящи банкови плащания в BGN. За входящи връщания и откази след 10 декември връщанията ще бъдат конвертирани в EUR и ще бъдат кредитирани по посочените сметки в EUR. IBAN няма да бъде засегнат от миграцията и ще остане същият.

Мария Лукаш, ръководител на отдела за растеж в Централна и Източна Европа в Revolut, коментира: "С над 1,2 милиона клиенти Revolut е една от най-големите банки в България по брой клиенти. За да гарантираме възможно най-доброто обслужване на клиентите, решихме да завършим преминаването към еврото в оптимален момент. Нашият опит с другите пазари в ЕС, приети в еврозоната, показа, че навременният преход води до по-гладък процес. Този проактивен подход ще гарантира, че нашите екипи ще бъдат напълно на разположение, за да подкрепят клиентите по време на промяната преди празниците, което ще направи прехода възможно най-лесен."