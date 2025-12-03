Банковата система спира за 4 часа в новогодишната нощ

Историческото присъединяване на България към еврозоната има и важен технически аспект. Преходът на банковите системи към еврото е планиран за периода от 31 декември до 2 януари. Всяка банка ще информира клиентите си предварително за достъпността на своите дигитални услуги през този интервал, съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ).

През почивните дни картите ще могат да се използват за плащания на ПОС терминали и онлайн.

Между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари ще се извърши техническо пренастройване на системите (карти, ПОС устройства, банкомати), като са възможни временни прекъсвания. Очаква се всички услуги да бъдат възстановени поетапно до един час след полунощ. Всяка банка ще предостави на клиентите си подробна информация за този период.

След този час картовите системи ще работят в стандартен режим, като всички плащания ще се обработват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите ще започнат да разпространяват евро банкноти.

За удобство се препоръчва клиентите да осигурят достатъчна наличност по картите си преди празничните дни. Добре е да разполагат и с известна сума в брой в лева за новогодишната нощ. През целия месец януари левовите банкноти и монети ще могат да се използват в периода на двойно обращение.