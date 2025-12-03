Индийската рупия проби рекордна граница и падна под 90 за долар

Индийската рупия достигна ново историческо дъно в сряда, преминавайки под психологическата граница от 90 за щатски долар. Валутата се понижи до 90,29 спрямо долара, след като през последните седмици беше под нарастващ натиск, съобщава индийският сайт knnindia.co.in.
Продължаващата несигурност около търговската сделка между Индия и САЩ, както и увеличеният внос, са сред основните фактори, които тежат върху рупията.
Поевтиняването на рупията носи смесени последици. От една страна, то прави вноса по-скъп, което може да доведе до повишение на цените на електроника, устройства и преработени храни. Капиталовите стоки също вероятно ще поскъпнат. От друга страна, отслабването на валутата може да донесе ползи за част от износителите, тъй като увеличава конкурентоспособността на индийските стоки.
Тъй като Индия внася по-голямата част от своя петрол и газ, по-слабата рупия може да оскъпи тези ключови суровини, което впоследствие да окаже натиск върху инфлацията.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.
