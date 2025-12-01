Опашка пред БНБ за стартовите комплекти с български евромонети

От днес всеки български гражданин може да се снабди с комплект български евромонети. Граждани се редят на опашка пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София, за да придобият стартови комплекти с евромонети с българската национална страна, предаде БТА.

БНБ и търговските банки ще продават от 1 до 31 декември така наречените стартови пакети - набор от всички нови монети, които ще влязат в обращение от Нова година с въвеждането на еврото.

Всеки пакет съдържа 42 монети от всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро. Общата стойност на всички парички е 10.23 евро. Това прави точно 20 лева. Това е и сумата, която човек трябва да плати в банката, за да получи евромонетите. Представянето на документ за самоличност е задължително. Има лимит - до два комплекта на лице.

Фирмите също могат да се заредят с метални евро и евростотинки в оставащите дни до въвеждането на новата валута. За тях са предвидени по-големи пакети - с по 420 евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента. Съответно цената на комлекта е 200 лева.

От БНБ подчертават, че новите монети, които имат българска страна, не могат да се ползват сега. Те ще станат законно платежно средство с официалното влизане на страната ни в Еврозоната в 00.00 ч. на 1 януари 2026 г.

Какво съдържа стартовият комплект за физически лица:

2 броя монети с номинал от 2 евро,

2 броя монети с номинал от 1 евро,

4 броя монети с номинал 50 цента,

5 броя монети с номинал 20 цента,

7 броя монети с номинал 10 цента,

6 броя монети с номинал 5 цента,

7 броя монети с номинал 2 цента,

9 броя монети с номинал 1 цент.

Как изглеждат българските евромонети

Българските евромонети ще имат национална страна, на която са изобразени:

2 евро: Изобразен е Св. Паисий Хилендарски. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“. Вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“. Надпис по гурта на монетата от две евро: на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.

1 евро: Изобразен е Св. Иван Рилски. С надпис на кирилица вдясно е обозначена държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“.

50, 20, 10, 5, 2 и 1 евроцента: Изобразен е Мадарският конник. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а отдолу – „СТОТИНКИ“ – наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия „2025“.