Да поговорим за пари: Тръмп и митата

Митата са основен инструмент на външнотърговската политика на всяка една страна, каза доц. Паскал Желев, преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в УНСС във финансовият подкаст на OFFNews „Да поговорим за пари“ с водещ Антоний Тонев.
Митата всъщност са един вид косвен данък върху вноса – понякога и върху износа. Като се въведат, те променят цените на местните и на чуждите стоки, а това влияе на всичко: как пазаруваме, как фирмите се конкурират и как се разпределят ресурсите в икономиката.
Обикновено митата имат три роли. Първата е чисто фискална – носят пари в бюджета. Втората е защитна, защото помагат на местните производители да получават по-добра цена и да се конкурират по-лесно на вътрешния пазар. И третата е регулативна – митата се използват като инструмент, за да имаш по-силна позиция в международните преговори.
За евентуалната нова търговска война, ефекта от митата и за новата книга на доц. Желев, вижте във видеото.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.
