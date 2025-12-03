Да поговорим за пари: Тръмп и митата

Митата са основен инструмент на външнотърговската политика на всяка една страна, каза доц. Паскал Желев, преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в УНСС във финансовият подкаст на OFFNews „Да поговорим за пари“ с водещ Антоний Тонев.

Митата всъщност са един вид косвен данък върху вноса – понякога и върху износа. Като се въведат, те променят цените на местните и на чуждите стоки, а това влияе на всичко: как пазаруваме, как фирмите се конкурират и как се разпределят ресурсите в икономиката.

Обикновено митата имат три роли. Първата е чисто фискална – носят пари в бюджета. Втората е защитна, защото помагат на местните производители да получават по-добра цена и да се конкурират по-лесно на вътрешния пазар. И третата е регулативна – митата се използват като инструмент, за да имаш по-силна позиция в международните преговори.

За евентуалната нова търговска война, ефекта от митата и за новата книга на доц. Желев, вижте във видеото.