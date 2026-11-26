Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама младежи на 25 и 26 г., Които нападнали и причинили телесна повреда на полицай.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 24.11.2026 г. около 18:20 часа в София, обвиняемите В.Р. и В.Д. са хвърляли камъни по полицай по време на изпълнение на служебните му задължения. В следствие на ударите му причинили лека телесна повреда.

По случая се води досъдебно производство. Ако бъдат признати за виновни, ги чака затвор до 3 г.

Двамата нападатели са задържани за срок до 72 часа, но предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест.

По-късно от СДВР дадоха повече подробности по случая. Според съобщението на 24 ноември около 19 часа служители на столичното Трето РУ извършили проверка на къща в кв. „Факултета“ след получена информация, че на адреса се намира обявен за общодържавно издирване с влязла в сила присъда.

В хода на проверката и опита да бъде задържан, 38-годишният мъж оказал яростна съпротива, което наложило използването на тейзър.

Междувременно на място се събрала сериозна група местни жители – към 30 роднини и съседи на задържания, които се нахвърлили върху полицейските служители с камъни и други подръчни средства. В помощ на колегите си от районното управление пристигнали и служители от отдел „Специализирани полицейски сили“-СДВР и ситуацията много бързо е била овладяна. Вследствие на агресивните действия на роднините леко е пострадал един полицай.

По случая били задържани за срок до 24 часа трима криминално проявени мъже – двама младежи на 25 и 26 години и 40-годишен, известни за грабежи и кражби. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 2, вр. чл. 130, ал. 2 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, на двамата младежи е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

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