За трета поредна година Yettel заема първо място в категория „Телекомуникации“ в независимата онлайн класация „Top Employers wherewework Bulgaria 2026“, организирана от международната кариерна платформа wherewework.bg.
Тазгодишното издание обхваща около 30 000 отзива, публикувани в платформата между 1 ноември 2025 г. и 31 октомври 2026 г. Резултатът съчетава общата оценка на работодателя с оценките за възможностите за кариерно развитие, възнаграждението, баланса между работа и личен живот, управлението и фирмените процедури и ценности.
Признанието отразява последователните усилия на Yettel да създава подкрепяща работна среда и възможности за професионално развитие. Сред приоритетите на компанията са обучителните програми, които подготвят екипите за променящите се нужди на бизнеса – от работата с нови технологии до уменията за отлично клиентско обслужване.
Още през 2025 г. компанията стартира серия от обучения за ефективно и отговорно използване на AI, през които преминаха над 90% от служителите. През 2026 г. надгради тази основа с практически сесии за прилагане на технологията в конкретни бизнес задачи и вътрешен хакатон, в който близо 140 колеги разработиха собствени предложения за подобряване на работните процеси с AI.
За колегите в магазинната мрежа Yettel развива Superhero Journey – програма, която обхваща професионалния им път от първоначалната подготовка до развитието на експертни и лидерски умения. През 2025 г. тя обхвана близо 800 служители. Програмата съчетава около 50 дигитални обучения с коучинг, менторство и практика, а в специално изграден демо магазин в централния офис новопостъпилите служители преминават през симулации на различни клиентски ситуации.
Възможностите за професионално развитие се допълват от грижа за здравето и баланс между работа и личен живот. Служителите имат достъп до индивидуални и групови сесии с корпоративен психолог, спортни активности и инициативи за финансова грамотност и здравословен начин на живот. Компанията предлага и Recharge – програма, която дава на служителите с натрупан стаж възможност да ползват едномесечен платен отпуск.
Работодателските практики на Yettel получават и международна оценка чрез независимия одит на Top Employers Institute. През януари 2026 г. компанията беше сертифицирана като Top Employer за трета поредна година с най-високия си резултат досега – 90,88%. Той я нарежда в топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа в категорията на средните по размер компании.
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