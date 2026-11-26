Софийският градски съд остави в ареста трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Тримата са на 14, 15, 16 г. и сами рапространиха видеа от действията си.

Според прокуратурата група от 15-ина тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като били на детска дискотека за Хелоуин.

Съдът е преценил че има достатъчно данни тримата да са блудсвали с момичето, което било приведено в безпомощно състояние. Според магистратите тримата с "впечатляваща упоритост са употребели бруталност, липса на състрадание и човечност, както и че са били безразлични, че след като веднъж са унижили достойноството на пострадалата, са нямали нищо против това да се случи повторно като разпространят видеата до неограничена група в интернет", посочва Нова тв.

Едно от момчета има старо провинение, заради което е имало възпитателна мярка настаняване в интернат. Това се е случило преди блудствените действия.

В заключение има данни и за тримата, че родителите не са осъществявали контрол.

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