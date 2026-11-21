Най-голямата световна криптовалута биткоин се срина до най-ниската си цена за последните две години на фона на новината за прекалено високата оценка на технологичните акции и силния спад на финансовите пазари в петък.

Цената на един биткои спадна с над 5% до 55 830 долара, а тази сутрин един биткоин се търгува за 58 400 долара. Това е най-никста стойност от септември 2024 г. досега.

Пазарите на криптовалути бяха разтърсени през последните седмици на безпокойство относно рентабилността на огромните разходи за инфраструктура с изкуствен интелект, нарастващите разходи за заеми, регулаторните рискове след победата на демократите на междинните избори в САЩ и напускането на главния изпълнителен директор на Nvidia. Основните американски фондови индекси бяха на път към най-стръмния си седмичен спад от април 2025 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви серия от мита.

Според CoinGlass, бързината за продажба е оказала натиск върху търговците с ливъридж, принуждавайки ги да ликвидират позиции в крипто на стойност приблизително 1,5 милиарда долара само за 24 часа. Борсите автоматично са затворили позиции, тъй като падащите цени са оставили търговците без достатъчно обезпечение, за да запазят залозите си отворени.

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