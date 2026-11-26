Сезон 2026 във Формула 1 все по-осезаемо наближава края си. Този уикенд ще се проведе предпоследното състезание, а керванът на “кралските гонки” ще се стовари за Гран при на Катар на пистата “Лусаил”. Между 27 и 29 ноември най-добрите пилоти на планетата ще се изправят пред едно от най-сериозните физически и технически предизвикателства в календара.

Гран При на Катар е сравнително ново събитие в историята на Формула 1, но вече си изгради репутация на състезание, което поставя на изпитание издръжливостта на пилотите, гумите и болидите. Високоскоростните завои, сериозното странично натоварване и специфичните климатични условия превръщат надпреварата в Близкия изток в непредсказуемо изпитание.

Залози за Гран при на Катар се приемат и в момента в топ букмейкъра на България, който всички познават като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Според платформата, фаворит за победа на “Лусаил” е пилотът на Ред Бул Макс Верстапен, следван от новия световен шампион Кими Антонели и Ландо Норис.

Световните титли са решени, но интригата остава

За разлика от предходни години, Гран при на Катар няма да има решаващо значение за битката за световната титла. Едва 20-годишният Андреа Кими Антонели си осигури първия шампионски трофей в кариерата още в Мексико на 1 ноември, превръщайки се в най-младия световен шампион в историята на Формула 1. Кръг по-късно в Бразилия Мерцедес подпечата и титлата си при конструкторите.

Изключително интересна обаче остава битката за останалите позиции в крайното класиране. След победата си в Лас Вегас четирикратният световен шампион Макс Верстапен заема второто място с 304 т., следван от Люис Хамилтън с 267. Джордж Ръсел и Ландо Норис имат по 264 точки, което означава, че само три точки разделят пилотите между трета и пета позиция.

При оставащи максимум 50 точки до края на сезона Верстапен може да си гарантира вицешампионското място още в Катар. Нидерландецът демонстрира отлична форма през втората половина на шампионата и ще се опита да завърши годината по възможно най-добрия начин.

Ред Бул и Макларън в битка за милиони

Сериозна интрига има и при конструкторите. Докато Мерцедес вече е шампион, а Ферари заема втора позиция, Ред Бул и Макларън продължават да водят оспорвана битка за третото място.

След двойния подиум на Ландо Норис и Оскар Пиастри в Лас Вегас разликата между двата отбора е намаляла до едва девет точки. При максимално възможни 86 точки за един конструктор в оставащите два кръга всичко в това съперничество остава отворено.

Крайното класиране при конструкторите има и сериозно финансово отражение, тъй като определя разпределението на значителна част от приходите на Формула 1 между участващите отбори.

Верстапен преследва четвърта поредна победа в Катар

Ако има пилот, който може да се чувства особено уверен преди състезанието на “Лусаил”, това е Макс Верстапен. Нидерландецът спечели последните три издания на Гран при на Катар през 2023, 2024 и 2025. Единственият друг пилот с победа на тази писта е Люис Хамилтън, който триумфира при дебютното издание през 2021 година.

Любопитното е, че във всяко от четирите досегашни издания на надпреварата квалификацията е печелена от различен пилот. През 2021 година това е Хамилтън, през 2023 - Верстапен, през 2024 - Джордж Ръсел, а през 2025 - Оскар Пиастри.

Миналогодишното състезание завърши с победа на Верстапен пред Пиастри и Карлос Сайнц, който поднесе една от големите изненади с третото си място за Уилямс.

Напрежението между големите звезди се покачва

Въпреки че титлата вече е решена, отношенията между някои от водещите пилоти продължават да бъдат обект на сериозен медиен интерес.

В Лас Вегас Макс Верстапен и Джордж Ръсел възобновиха своето съперничество, след като британецът се удари в предпазните ограждения в заключителната фаза на надпреварата. Нидерландецът определи случилото се като карма, с което допълнително разпали напрежението между двамата.

Не по-малко интересна е ситуацията във Ферари, където Люис Хамилтън и Шарл Льоклер също имаха конфликт на пистата в Лас Вегас. И двамата все още имат математически шансове да завършат сезона на трето място в индивидуалното класиране.

“Лусаил” и едно от най-тежките изпитания за пилотите

Пистата “Лусаил” е открита през 2004 година, като първоначално е предназначена основно за състезания с мотоциклети. Построена е за малко повече от година, а Формула 1 дебютира на нея едва през 2021. От 2023 година Катар разполага с десетгодишен договор за домакинство на надпреварата.

Дължината на трасето е 5,419 километра, като конфигурацията включва 16 завоя. Основната права е дълга над един километър и предоставя една от най-добрите възможности за изпреварване при подхода към първия завой.

В неделя пилотите ще трябва да направят 57 обиколки, изминавайки малко над 308 километра. Официалният рекорд за най-бърза състезателна обиколка принадлежи на Ландо Норис, който през 2024 година записва време от 1:22.384 минути.

Особено тежко за пилотите бе състезанието през 2023 година, когато комбинацията от високи температури, влажност и продължително физическо натоварване предизвика сериозни проблеми. Логан Сарджънт прекрати участието си заради физическо неразположение, а други състезатели изпитаха симптоми на обезводняване и прегряване.

Провеждането на надпреварата в края на ноември вместо през октомври намалява риска от подобни екстремни условия, но “Лусаил” остава сред най-натоварващите трасета в календара.

Задължителни две спирания в бокса

Една от най-интересните особености на тазгодишното състезание е специалното ограничение, въведено от “Пирели” и Международната автомобилна федерация (ФИА). Всеки комплект гуми ще може да бъде използван за максимум 27 обиколки, което на практика означава, че пилотите ще трябва да направят поне две спирания в бокса.

През миналата година ограничението бе 25 обиколки, но подобрената конструкция на гумите и по-ниското аеродинамично натоварване на новото поколение болиди позволяват увеличаването на този лимит.

Пирели предоставя трите най-твърди смеси от своята гама - C1, C2 и C3. Ограничението може да насърчи пилотите да атакуват по-агресивно, вместо да пестят гумите си в продължение на дълги серии от обиколки.

Стратегията ще бъде от особено значение, тъй като евентуална поява на автомобил за сигурност може напълно да промени плановете на отборите.

Състезание, което до последно бе под въпрос

В продължение на няколко месеца съществуваше несигурност около провеждането на последните два кръга от сезона заради военния конфликт в Близкия изток. Ръководството на Формула 1 дори поддържаше италианската писта “Имола” като резервен вариант за финала на шампионата.

На 10 ноември организаторите потвърдиха, че състезанията в Катар и Абу Даби ще се проведат по първоначалния график. По този начин сезон 2026 ще приключи с общо 23 старта.

Никола Цолов може да направи решителна крачка към титлата във Формула 2

За българските почитатели на моторните спортове състезателният уикенд в Катар има допълнително значение заради участието на Никола Цолов във Формула 2.

Българският пилот на Кампос Рейсинг заема второто място във временното класиране с 200 точки, само на седем зад лидера Рафаел Камара. Бразилецът обаче няма да участва в оставащите два кръга от шампионата, след като Хаас потвърди, че той ще завърши сезона като пилот във Формула 1.

Това предоставя отлична възможност на Цолов да оглави класирането. Основен негов конкурент в оставащите състезания се очертава ирландецът Александър Дън, който разполага със 189 точки.

На фона на вече решената битка за титлата във Формула 1 именно Формула 2 може да предложи най-голямата интрига за българските зрители през уикенда.

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