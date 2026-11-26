Кметът на Хасково Станислав Дечев трябва да поеме отговорност за управлението на общината и да подаде моментално оставка.
Това заяви пред БНР Ясен Колев, общински съветник в Хасково от партия "Възраждане", във връзка с акцията на ГДБОП в Хасково в сряда, при която бяха арестувани петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково. Днес от Европейската прокуратура съобщиха, че срещу осемте са повдигнати обвинения и са задържани до 72 часа. Обвинението към тях е за участие в организирана престъпна група с цел измама със средства от бюджета на ЕС, отпуснати на община Хасково.
Арестуваните са общинските съветници са от ГЕРБ. Това са Даниел Гаргов, Делян Делчев, Петър Николов, Георги Георгиев и Цвети Лалов. В ареста им правят компания знаковите хасковски бизнесмени от Кумгейт Тенчо Лилянов, Бойчо Пехливанов и Величко Минев, известен като "червения полковник", чийто син Иван Минев съвсем доскоро бе депутат от партията на Бойко Борисов. Според запознати с хасковските политически реалности, въпреки очевидната връзка на задържаните с ГЕРБ, напоследък местните фактори са насочили подкрепата си към Румен Радев и Прогресивна България на изборите на 12 април, а след това са осигурили и активно гласуване за Илияна Йотова на президентските избори.
Обвиненията са за злоупотреби с евросредства при строителството на Дом за възрастни хора и Център за изкуства, както и изграждането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници. По данни на разследването договорите са били възлагани на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите общински съветници – самостоятелно или съвместно с други лица, изпълняващи функции на управители на фирмите.
По думите на Ясен Колев в Хасково е "масова практика повечето обществени поръчки да се разпределят между определени фирми":
"За никого не е тайна, че определен кръг от хора печелят обществените поръчки в Хасково и всички те са близки до ГЕРБ и ДПС. Това няма как да мине без благословията на кмета. Хубаво е Европейската прокуратура да разпита и самия кмет Станислав Дечев. ... Назад във времето ние сме подавали много сигнали към кмета. Нашето задължение е сега да изискваме информация и да следим дали всички сигнали ще бъдат изяснени. ... Местните феодали водят към едно конкретно лице, което е сивият кардинал на ГЕРБ в Хасково - Делян Добрев".
От Европейската прокуратура напомнят, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им с влязла в сила присъда от компетентния български съд.
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"Всеки има право на презумпция за невиновност, но това не отменя политическата отговорност. Фактът, че и петимата задържани общински съветници са от ГЕРБ, поставя въпроса за политическата отговорност на местната организация на партията", посочи Ясен Колев.
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