Да, България: Гълъб Донев е изпратил до ЕК две различни версии на писмото за пенсиите

"Да, България" алармира за възможна фалшификация на официалната кореспонденция на българската държава с Европейската комисия по повод скандала с пренасочването на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към НОИ за 2027-2029 година.

"Скандалът с втория пенсионен стълб придобива ново измерение. Вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ. Става въпрос за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с Европейската комисия (ЕК). Налице са два различни текста на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до ЕК. И двата са с дата 2 ноември 2026 г. и номер 37-01-66. И двата са адресирани до генералния директор по икономическите и финансовите въпроси на ЕК Маартен Вервей.

Но съдържанието им се различава по въпроси, които засягат пенсионните вноски на милиони българи и прогнозите за бюджетния дефицит", пишат в позиция от "Да, България".

От опозиционната коалиция припомнят, че първата версия е била показана от Божидар Божанов в “Панорама” на 6 ноември, а на следващия ден са публикували пълното му съдържание. След публичното разкритие Гълъб Донев заяви, че в официалното му писмо до ЕК няма подобно предложение, и се позова на документа, публикуван на сайта на Комисията, допълват от "Да. България".

В първата версия според Божидар Божанов правителството предлага конкретна мярка за периода 2027-2029 г.:

• Вноската към универсалните пенсионни фондове да бъде намалена от 5% на 2% през 2027 и 2028 г., а през 2029 г. да бъде 3%.

• Разликата да се пренасочва към държавното обществено осигуряване.

• От 2030 г. досегашното разпределение на вноските да бъде възстановено.

"Да, България" за несъответствията

В позицията си Гълъб Донев подчертава, че бюджетният план от 15 октомври, писмото от 2 ноември и проектобюджетът за 2027 г. са в пълно съответствие.

Но съответствието между тези документи не отговаря на съществения въпрос: изпращало ли е Министерството на финансите на 2 ноември до ЕК писмо с предложение за пренасочване на пенсионни вноски от втория към първия стълб? Нещо, което властта отрича.

На сайта на ЕК действително има писмо от 2 ноември с номер 37-01-66. Само че в него предложението за втория пенсионен стълб напълно липсва.

И това не е единствената разлика.

• В текста, публикуван от “Да, България”, прогнозата за бюджетния дефицит през 2027 г. е 3,6% от БВП.

• В документа на сайта на ЕК тя е 4,2%.

• За 2028 г. прогнозите са съответно 2,9% и 3,5%.

• За 2029 г. са 2,6% и 2,8%.

Следователно не говорим за поправка на правописна грешка, различно форматиране или техническа редакция. Говорим за две различни бюджетни политики, представени в документи с еднакви идентификационни номера.

В единия текст правителството предлага временно пренасочване на пенсионни вноски и прогнозира по-бързо намаляване на дефицита.

В другия тази мярка отсъства, а прогнозите за дефицита са по-неблагоприятни.

Това поставя въпроса дали отпадането на пенсионното предложение е свързано с промяната на бюджетните прогнози и дали съществува преработена версия на един и същ официален документ.

Още по-съществена е хронологията.

• Писмото е датирано 2 ноември. На 3 ноември от нас публично беше разкрита подготвяната пенсионна мярка. Последваха категорични отрицания от управляващите.

• На 6 ноември в “Панорама” Божанов цитира текст от писмото до ЕК, в което предложението е записано изрично.

• В студиото Гълъб Донев потвърди, че подобни варианти са били обсъждани, но правителството е избрало друга политика, като не оспори цитирания от Божанов текст.

• На 7 ноември обаче министърът вече сочи официално публикувания документ, в който спорната мярка липсва.

Това повдига въпроса: имало ли е последваща редакция или замяна на писмото и кога точно Европейската комисия е получила всяка от версиите?

Затова Министерството на финансите трябва незабавно да предостави цялата кореспонденция, а не само документа, който в момента е публикуван.

ДБ: Настояваме да бъдат оповестени оригиналните файлове

Настояваме да бъдат оповестени:

1. Оригиналните файлове на всички версии на писмо № 37-01-66 от 2 ноември 2026 г. и подписаните екземпляри.

2. Точните дати и часове на изпращане на всеки документ от Министерството на финансите.

3. Входящите регистрационни данни на Европейската комисия, удостоверяващи кои версии са действително получени.

4. Данните за евентуално оттегляне, корекция или замяна на вече изпратено писмо.

Ще се обърнем и към Европейската комисия за независимо потвърждение кой текст е получила на 2 ноември, кога го е регистрирала и дали впоследствие е получавала друга версия. Това е проверим въпрос. Отговорът се съдържа в оригиналните файлове, електронните разписки и деловодните регистри.

Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение, настояват от "Да, България"

Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение. Ако е изпратило преработен документ, трябва да посочи кога и защо. Ако съществуват два официални документа с един номер, трябва да обясни техния статут.

Никой не оспорва правото на правителството да обсъжда различни бюджетни мерки и да се отказва от тях.

Но съществува огромна разлика между обсъждането на една идея, официалното ѝ предлагане на ЕК и последващото публично отричане, че подобно предложение е съществувало.

Това вече не е спор само за пенсиите. Това е въпрос за прозрачността, отчетността и достоверността на документите, с които България общува с европейските институции.

Две версии. Един и същ номер. Една и съща дата. Различни пенсионни мерки. Различни прогнози за дефицита.

Кое писмо първо получи Европейската комисия, кога го получи и защо съществува два текста?



Трябва да бъде отбелязано, че документът, качен на интернет страницата на ЕК, има метаданни, които показват, че макар изходящият номер да е с дата 2 ноември, самият документ е създаден на 3 ноември в 18:59 - т.е. няколко часа след като от “Да, България” обявихме намерението на правителството да пренасочи вноските.

Нека Гълъб Донев помисли добре преди да обявява “нашата” версия за “фалшификат”. Всяка лъжа на управляващите ще бъде опровергана, както направихме и досега по този казус.

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